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الخدة وكيلاً لـ ((المرور)) والمكراد لـ ((الإصلاحية)) والطراروة لشؤون الإقامة بالتكليف

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمير زكي
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعيين اللواء يوسف الخدة وكيلا مساعدا للمرور والعمليات بالتكليف، كما أصدر الشيخ فهد اليوسف قرارا بتعيين العميد د.فيصل المكراد وكيلا مساعدا لشؤون المؤسسات الإصلاحية بالتكليف، وكذلك قرار تعيين اللواء وليد الطراروة وكيلا مساعدا لشؤون الإقامة بالتكليف، يشار إلى أن منصبي الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات ووكيل شؤون المؤسسات الإصلاحية كان يتولاهما اللواء عبدالله الرجيب إلى جانب منصب وكيل مساعد الأمن العام.
على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية إنه لا صحة لما يتم تداوله عن إحالة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب إلى التقاعد.
‏وأهابت الوزارة بالجميع إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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