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مصادر لـ ((الأنباء)): حدّ أعلى لوزن حمولة الشاحنات حفاظاً على الطرق

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان تنفذ حاليا خطة أعدتها بناء على دراسة لمعالجة إصلاحات الطرق في الكويت، مشيرة إلى ان الوزيرة تعتزم خلال الفترة المقبلة تفادي جميع الأخطاء السابقة التي تخص خلطات الأسفلت او الشركات او عملية الاشراف من قبل الوزارة او موضوع الجودة.
وأضافت المصادر ان الوزيرة تهتم بالصيانة الدورية للطرق بعد تسليم المشروع، وفيما يخص الشوارع الرئيسية فإنها تعتزم وضع حد أعلى للوزن المسموح للشاحنات بهدف المحافظة على سلامة الأسفلت والطرق. وعن خطة «الأشغال» التي وضعتها الوزيرة بناء عن دراسة أعدتها ذكرت المصادر ان هذه الخطة تضمنت وضع حلول عاجلة لتسكير الحفر وتم تفعيل تطبيق الطوارئ الخاص بالوزارة «mpw emergency 150» الذي من خلاله يتمكن المواطن من تصوير الحفرة بالشارع ويقوم بإرسالها إلى وزارة الاشغال وان مجلس الوزراء يكون مطلعا على مدى استجابة «الاشغال» لهذه الشكوى.
ولفتت إلى أن د.المشعان قامت بناء على هذه الخطة بتشكيل فريق من الوزارة لجميع المحافظات يقوم بمعالجة الحفر ويعد جدولا يوميا بما تم انجازه من أعمال ومعالجات للحفر، كما تطلع بشكل يومي على جدول اعمال الفرق، حيث تتواجد الوزيرة في الميدان مع هذه الفرق المشكلة.
وأكدت المصادر ان هذه الشركات الآن تقوم بعمل معالجات وإصلاحات للطرق بشكل يومي، حيث يتم اغلاق الشارع من الساعة 12 مساء لتنفيذ اعمال الاصلاحات وبدأت الوزارة بالدائري الخامس والدائري السادس وطريق الملك فهد الذي تعمل فيه 3 شركات وكذلك تشمل الاصلاحات جزءا من طريق الفحيحيل والدائري الاول وطرق العبدلي والسالمي وكبد.

MENAFN04022024000130011022ID1107808829

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