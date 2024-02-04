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((لولو)) وزّعت جوائز الفائزين بحملة الترويج الكبرى

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت متاجر لولو هايبرماركت، العملاق التجاري الرائد في المنطقة حفل توزيع الجوائز لحملة «لولو.. التسوق المجاني لمدة عام واحد» في فرعها بالري يوم 3 الجاري.
وقدمت هذه الحملة التي استمرت من 25 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023 بجميع فروع متاجر لولو هايبرماركت في الكويت، فرصة للمتسوقين للفوز بجوائز مذهلة مع كل 5 دنانير من الشراء من أي فرع في البلاد.
وشملت حملة «التسوق المجاني لمدة عام واحد» فرصة لـ 10 فائزين للتسوق بقيمة إجمالية قدرها 1500 دينار مجانا على مدار عام واحد، بالإضافة إلى ذلك فاز 100 فائز محظوظ بقيمة 100 دينار من المنتجات مجانا، شهد حفل توزيع الجوائز تكريم 110 فائزين محظوظين بجوائز تصل قيمتها إلى 25000 دينار.
وتم إجراء السحب الرسمي لاختيار الفائزين في الحملة بطريقة عادلة وشفافة يوم 30 يناير بوزارة التجارة والصناعة بحضور مسؤولي الوزارة وممثلي «لولو هايبر».
وشهد حفل توزيع الجوائز حضور كبار المسؤولين من متاجر لولو هايبرماركت الذين قدموا الجوائز للفائزين أمام حشد كبير من المتسوقين والمهنئين، وعبر جميع الفائزين عن امتنانهم العميق وتقديرهم لمتاجر شركة لولو هايبرماركت على الفرصة المذهلة للاستمتاع بعام من التسوق المجاني.
وكانت الفعالية ناجحة بشكل كبير، حيث أظهرت متاجر لولو التزامها بتوفير عروض ترويجية مثيرة وتجربة تسوق استثنائية لعملائها على مدار العام.

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