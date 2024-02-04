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العبيد: تبني جيل جديد من الشباب وتدريبهم وتشجيعهم على الاهتمام بالبحث العلمي

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوصى المشاركون في المؤتمر الـ 13 للرابطة العربية لجراحي العمود الفقري بضرورة الاستمرار في مواكبة المعايير العالمية بجراحات العمود الفقري وتعزيز دور التكنولوجيا واستخدام أحدث الأجهزة المستخدمة في جراحات العمود الفقري للارتقاء بالمنظومة الصحية في الدول العربية.
وقال رئيس الرابطة العربية لجراحي العمود الفقري ورئيس رابطة جراحي العمود الفقري د.عبدالرزاق العبيد إن المؤتمر الذي استمرت فعالياته ثلاثة أيام أوصى كذلك بضرورة تنظيم برامج للتدريب المستمر لجراحي العمود الفقري في الشرق الاوسط.
وأوضح العبيد أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة رفع كفاءة جراحي العمود الفقري العرب لمواكبة المعايير الدولية والحفاظ على تبادل الخبرات بين جراحي العمود الفقري في الشرق الأوسط وبناء جسور التعاون مع المنظمات العربية والعالمية.
وأشار إلى أن المشاركين أكدوا في توصياتهم على ضرورة تطوير وتبني أطباء الجيل الجديد من الشباب وتدريبهم وتشجيعهم على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر بالمجلات العلمية الدولية بجانب اكتساب المهارات الجراحية المختلفة والاهتمام بتوفير ورش العمل لهم لدورها المهم في الارتقاء بمستوى الجراحين الشباب.
وأفاد بأن المؤتمر أشار إلى أهمية تسليط الضوء على تطورات التدخل الجراحي في جراحات العمود الفقري ومواكبة التقدم التكنولوجي المستمر في جراحة العمود الفقري وخلق منافسة علمية في مجال الأبحاث التي من شأنها تطوير جراحة العمود الفقري. وذكر أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة وضع تصور لإنشاء مجلة علمية لنشر الأبحاث بشكل دوري مع تقريب المسافات بين الأطباء العرب والعالميين لتعم الفائدة على الجميع وذلك من خلال استمرارية انعقاد المؤتمرات العلمية العربية بمعايير عالية.
ولفت إلى أن المؤتمر أوصى بإنشاء برامج مشتركة لإيصال الخدمات التخصصية في مجال العمود الفقري للدول العربية والتأكيد على الدور الهام لأعضاء الهيئة التمريضية والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لهم من أجل تحقيق المزيد من التطور.

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