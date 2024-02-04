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زيارة ميدانية لمحمية العبدلية لزراعة شتلات العرفج ونباتات فطرية كويتية

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرح عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة م.عبدالعزيز المهنا، بأن برنامج الربيع البيئي للتدريب الميداني جاء متضمنا سلسلة من الزيارات الميدانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع جهات عديدة لتعريف فريق أصدقاء البيئة بالقضايا والمشاريع البيئية من خلال الأنشطة الحقلية، مشيرا إلى أن الجمعية نظمت زيارة ميدانية إلى محمية العبدلية التابعة لشركة نفط الكويت. وأوضح أن الزيارة الميدانية إلى محمية العبدلية التي ضمت 11 عضوا وعضوة من فريق أصدقاء البيئة بالجمعية تأتي استكمالا لبرنامج رحلات علمية توعوية متضمنة فقرات تدريبية ميدانية وورش عمل حقلية، بدأتها الجمعية برحلة بمحمية الجهراء، مثنيا في السياق ذاته بأدوارهما في التوعية والتوجيه والتنظيم والتجهيزات اللوجستية والإشراف على الرحلة. وأكد م.المهنا أن زيارة فريق أصدقاء البيئة لمحمية العبدلية تعزز نهج التوعية والتثقيف البيئي تجاه نباتات الكويت الفطرية وتكرس في تلك الفئة العمرية مفاهيم حمايتها وحتمية المحافظة عليها، مشيرا إلى أن عملية زراعة شتلات نبات العرفج، وهي النبتة الوطنية لدولة الكويت صاحبتها محاضرة تعريفية بأهميتها ومواصفاتها واستخداماتها الطبية والمجتمعية فضلا عن التعريف بأنواع واستخدامات وفوائد النباتات الفطرية.

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