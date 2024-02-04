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سلسلة ((أونكوست)) تفتتح متجراً جديداً في الفنطاس

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت سلسلة الأسواق العائلية الرائدة في الكويت «أونكوست» متجرها الجديد في الفنطاس، الذي يقع بقطعة 1 شارع 1، وتم الافتتاح من قبل د.راميش أنانداداس الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «أونكوست»، وجهاد سيف المدير التجاري، بحضور إدارة «أونكوست» وعدد من المشاركين.
وأعــرب د.راميـــــش أنانداداس عقــــب حفل الافتتاح عن تفاؤله بأن يصبح متجر «أونكوست» الجديد في الفنطاس الوجهة المفضلة للعملاء، مضيفا ان «أونكوست» ستفتتح 5 أفرع أخرى في الكويت خلال 2024، وباعتباره أول متجر بيع بالجملة قائم على العضوية يقدم «أونكوست» استردادا نقديا بنسبة 4% على المشتريات والعديد من الحوافز الأخرى لعملائه الدائمين، حيث أعربت إدارة «أونكوست» عن امتنانها لعملائها الملتزمين على سنوات دعمهم المستمر.
وقال أنانداداس: هدفنا إعطاء الأولوية للعناصر الأساسية اليومية وتوفيرها للعملاء بتنسيق التسليم السريع، وبما أننا نستورد بشكل مباشر من دول مثل الهند وسريلانكا وبنغلاديش وباكستان والعديد من الدول العربية، فقد تمكنا من توفير منتجاتنا للعملاء بأسعار مخفضة للغاية.
وأضاف: وفي إطار الافتتاح، تم الإعلان عن عروض مغرية للعملاء في متجر الفنطاس وسيكون المتجر متاحا لخدمة العملاء من 8 صباحا حتى 11 مساء، حيث تتوافر مجموعة ضخمة من المنتجات الطازجة والمواد الأساسية مثل الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية واللحوم ومنتجات الألبان والبيض والدقيق ومنتجات المخابز وغيرها في جميع متاجر «أونكوست» و«جلف مارت» في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ذلك يتم تخصيص مساحة للسلع المعلبة والمعبأة والمواد غير الغذائية وأدوات المطبخ والأدوات المنزلية ومنتجات التجميل وغيرها من أجل راحة العملاء.
وتابع: نسعى جاهدين لتوفير منتجات غذائية ومنزلية ذات جودة عالية وبأسعار مغرية لعملائنا وفي جميع أفرعنا سوف نضمن تجربة تسوق ممتعة للغاية.

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