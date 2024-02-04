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تعاون مشترك بين ((طفل المستقبل)) ومركز سلطان

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهيــــة العقاريــــة «فيوتشركيـد» محمد طارق النوري ان الشركــة وقعت اتفاقية تعـاون مشترك مع شركة مركز سلطـــان، وبموجب هذا التعاون سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج والعروض التسويقية لكلا الطرفين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتحسين الخدمات المتعلقة بعملاء طفل المستقبل وعملاء مركز سلطان.
وأكــد النــــوري أن الاستراتيجيــة التي تنفذها الشركة تعتمد على توسيع قاعدة خدماتها ومنتجاتها في الأسواق مما يتيح لعملاء «طفل المستقبل» التميز والاستفادة بالعــروض المتنوعة من خلال التعاون المشترك مــع مركز سلطان، وبالتالي إتاحة الفرصة لعملاء مركز سلطان بالتمتع بأوقاتهم بالحد الأقصى بالعروض الخاصة بالشكل الأمثل في المراكز الترفيهية العائلية لشركــــة طفل المستقبل.
والجديــر بالذكر ان الشركة لديها فروع في جميع المحافظات بأحدث الديكورات والالعاب الحديثة بأسعار تنافسية ابتداء من فرع السالمية سيتي سنتر، وسليل الجهراء، وسوق شرق، ومجمع البيرق، ومجمع أجيال في الفحيحيل، وكيفان مول، وجمعية اليرموك، ومجمع فود سيركل بمشرف، وكالة كارتون نت وورك بجمعية شرق، وكالة كاسبر سكير سكول بمجمع الليوان، وديسكفري بمجمع اوتاد الجهراء، ومجمع أوتاد في خيطان، وافتتحت مؤخرا فرعها بجمعية الدعية، كما تم الافتتاح الرسمي لفرعها بمجمع صفاة المباركية في قلب العاصمة.

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