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السبيعي: خطة متكاملة لتطوير المقاهي الشعبية

2/4/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، نظــم الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتراث، بطولة الشهيد سليمان الشميمري للدامة في مقر المقهى بمنطقة شرق بحضور رواد المقهى وديوانية الرعيل الأول، وذلك في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الموروث الشعبي من الاندثار.
في هذا السياق، قال رئيس مجلــــس إدارة الصندوق الاجتماعي لإدارة المقاهي الشعبية عبدالعزيز السبيعي، إن الصندوق يقوم بدور كبير للحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الكويتي، ويبذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات للرواد.
وأشار السبيعي، على هامش حفل تكريم الفائزين في البطولة، إلى أهمية إقامة المسابقات والمهرجانات التي تراعي الجانب التراثي، لافتا إلى حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم وتوجيه كل ما من شأنه تعزيز الجانب التراثي، كاشفا عن وجود خطط مستقبلية لتطوير المقاهي الشعبية من الجانبين العمراني والإداري.
وأضاف: لدينا 5 مقاه شعبية موزعة على مختلف المحافظات وآخر مقام بشكل مؤقت في مدينة صباح الأحمد السكنية، ونسعى إلى إنشاء المقهى السادس بشكل دائم في نفس المدينة، مشددا على الاستمرار في تطوير المقاهي الشعبية لاستقطاب الشباب وإحياء التراث وحمايته من الاندثار.
من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة المقاهي الشعبية هيا المقرون، إنه وبالتزامن مع الأعياد الوطنية أطلقنا برعاية وزير الشؤون بطولة الشهيد سليمان الشميمري بالتعاون مع الجمعية الكويتية للتراث، إيمانا بأهمية تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الشعبي، موضحة أن عدد المسجلين في البطولة 43 شخصا شارك منهم 30 وفاز في النهائي 3 حصدوا المراكز الثلاثة الاولى.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبدالجليل، أن الجمعية نظمت بطولة الشهيد الشميمري بالتعاون مع الصندوق الخيري للمقاهي، لما لهذه اللعبة من أهمية تراثية لدى الكويتيين، حيث إنها تعتبر أحد أقدم الألعاب التراثية في الكويت، ومع مرور الزمن بدأت اللعبة بالاندثار نظير الألعاب الحديثة.

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