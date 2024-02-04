Monday, 05 February 2024 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التقدم العلمي)) تستقبل طلبات المرشحين الكويتيين لجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2024

2/4/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الباحثين الكويتيين من حملة الدكتوراه إلى تقديم طلباتهم للترشح لجائزة جابر الأحمد للباحثين الشباب لعام 2024 التي تمنحها المؤسسة في ست مجالات وتبلغ قيمة كل منها 10 آلاف دينار.
وقالت المؤسسة انها أطلقت هذه الجائزة عام 1988 تحت مسمى جائزة الإنتاج العلمي إيمانا من القيادة الحكيمة للبلاد بأهمية رعاية العلماء والباحثين من أبناء الكويت من حملة الدكتوراه وتشجيعهم على البحث والدراسة والتأليف والترجمة في مختلف فروع المعرفة والإنتاج العلمي.
وأضافت أن هذه الجائزة تستهدف الإسهام في دعم روح التنافس البناء بين المختصين وتعد من أهم الجوائز التي تمنح سنويا للباحثين من أبناء الكويت في المجالات العلمية المتنوعة مبينة أن باب التقديم لها سيكون مفتوحا حتى 31 مايو لعام 2024.
وأوضحت المؤسسة أن المجال الأول للجائزة هو العلوم الطبيعية والرياضيات ويشتمل على الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والرياضيات والإحصاء والحاسوب وغيرها من التخصصات ذات الصلة، فيما يشمل المجال الثاني وهو «العلوم الهندسية» الهندسة الكيميائيـــــة والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندســــة الصناعية والهندســــة الميكانيكية وهندسة البترول والهندسة الزراعية وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
وذكرت أن المجال الثالث هو «العلوم الحيوية» ويشمل علم النبات وعلم الأجنة وعلم الحيوان وعلم الحشرات والكيمياء الحيوية والزراعة والثروة الحيوانية والكيمياء الزراعية والأمراض الزراعية والميكروبيولوجيا وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
وأفادت بأن المجال الرابع هو «العلوم الطبية والطبية المساعدة» ويضم التشريح والصيدلة ووظائف الأعضاء والمكروبيولوجيا وعلم الأمراض والأمراض الباطنية وأمراض النساء والتوليد والأطفال والطب النفسي والأشعة والجراحة وطب الأسنان وطب العيون وغيرها من التخصصات المشابهة.
وقالت إن المجال الخامس للجائزة هو «العلوم الاجتماعية والإنسانية» ويشمل علم الإنسان وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة والتاريخ والجغرافيا والعلوم التربوية واللغة العربية واللغات الأجنبية والفلسفة والحقوق والشريعة وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
وبينت أن المجال السادس هـــو «العلوم الإدارية الاقتصادية» ويتضمــــن إدارة الأعمال والتسويق والإدارة الصناعية والتمويل والاستثمـــار والمحاسبة والاقتصاد والتأمـــــــين والإدارة العامة وغيرها من التخصصات المشابهة.
وأضافت أن بإمكان الراغبين في التقديم للجائزة الاطلاع على شروط الجائزة والتقديم لها من خلال زيارة موقع المؤسسة على الرابط:

MENAFN04022024000130011022ID1107808821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث