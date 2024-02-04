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وزير الخارجية بحث مع السفيرة الأميركية المستجدات الإقليمية والدولية

2/4/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين هايدوك ساساهارا وذلك في مكتبه بديوان عام الوزارة.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وعدد من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

MENAFN04022024000130011022ID1107808820

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