وزير الخارجية بحث مع السفيرة الأميركية المستجدات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين هايدوك ساساهارا وذلك في مكتبه بديوان عام الوزارة.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وعدد من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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