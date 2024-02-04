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مجلس الوزراء يطلق استبياناً عبر ((سهل)) حول أولويات برنامج عمل الحكومة

2/4/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق مجلس الوزراء استبيانا موجها للمواطنين عبر تطبيق «سهل» للخدمات الإلكترونية الحكومية، وذلك لقياس ورصد أولوياتهم فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة القادم تعزيزا لمفهوم المشاركة. وقال المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم في تصريح صحافي إن الاستبيان بدأ في الظهور لدى المواطنين الكويتيين عبر قائمة (إشعارات) داخل التطبيق ويتيح للمواطن اختيار 3 أولويات يراها كأولوية بالنسبة له حتى يتم النظر فيها وتضمينها في برنامج عمل الحكومة.

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