مجلس الوزراء يطلق استبياناً عبر ((سهل)) حول أولويات برنامج عمل الحكومة

مجلس الوزراء يطلق استبياناً عبر ((سهل)) حول أولويات برنامج عمل الحكومة
التاريخ
2/4/2024 11:20:27 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أطلق مجلس الوزراء استبيانا موجها للمواطنين عبر تطبيق «سهل» للخدمات الإلكترونية الحكومية، وذلك لقياس ورصد أولوياتهم فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة القادم تعزيزا لمفهوم المشاركة. وقال المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم في تصريح صحافي إن الاستبيان بدأ في الظهور لدى المواطنين الكويتيين عبر قائمة (إشعارات) داخل التطبيق ويتيح للمواطن اختيار 3 أولويات يراها كأولوية بالنسبة له حتى يتم النظر فيها وتضمينها في برنامج عمل الحكومة.
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