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جمعية ((أمانا)): احتواء الأطفال المحتضنين والمعنفين وتقديم الرعاية اللازمة لهم

2/4/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيسة جمعية «أمانا» للرعاية الاجتماعية زينة السلطان إن الجمعية تهدف إلى احتواء الاطفال المحتضنين والمعنفين ومجهولي الابوين وتقديم الرعاية العلاجية والنفسية والاجتماعية لانخراطهم بالمجتمع بصورة مثالية.
وأضافت السلطان، في لقاء مع «كونا»، أن الجمعية منذ إشهارها في نوفمبر الماضي عكفت على رصد ودراسة كل ما يتعرض له الطفل في المجتمع ووضع الحلول ومعالجتها.
وأشارت إلى أن من الأهداف العامة للجمعية نشر الوعي المجتمعي للتعريف بالحقوق والقوانين المرتبطة بالطفل والأسرة ورفع مستوى الوعي في المجتمع عن الطفل المعنف ومنع التعدي عليه من خلال تقديم برامج توعوية وإرشادية وتأهيلية وتدريبية وعلاجية متخصصة بحسب حالة الطفل. وبينت أن الطفل المعنف يحتاج إلى جميع أنواع الدعم للاندماج مع أسرته.
ولفتت إلى أن الجمعية تقدم برامج تدريب وتأهيل متخصصة لكل المهنيين العاملين في مجال رعاية الطفولة والأسرة، فضلا عن تقديم برامج تدريبية متخصصة بالجوانب المتعلقة بالطفل والأسرة لمتولي رعاية الطفل وأسرته.
وأفادت السلطان بأن الجمعية تملك فريقا متخصصا بالتأهيل مهمته تشخيص حالة الطفل المعنف أو أطفال مركز الايواء ووضع خطة لهم لتأهيلهم نفسيا واجتماعيا من قبل متخصصين نفسيين واجتماعيين.

MENAFN04022024000130011022ID1107808818

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