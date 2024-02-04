Monday, 05 February 2024 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الإعلام)): ضرورة إصدار شركات الإنتاج الفني التراخيص الخاصة بالحفلات بمناسبة الأعياد

2/4/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي ضرورة إصدار شركات الإنتــاج الفني للتراخيص الخاصـــة بالحفـــلات بمناسبة الأعياد الوطنية لشهر فبراير 2024، وذلك من خلال لجنة تنظيم وترخيص الحفلات الغنائية والموسيقية بالوزارة.
وأوضح السبيعي في تصريح لـ «كونا» أنه حسب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة فإنه «لا يجوز إقامة الحفلات الفنية العامة إلا للجهات المرخص لها بذلك والمسجلة رسميا في وزارة الإعلام، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية واستكمالها جميع الإجراءات وتقديمها جميع المستندات».
وشدد على وجوب التقيد في الحفلات الفنية العامة بالقواعد المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة إذ تقدم الوزارة جميع التسهيلات للإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الحفلات والفعاليات المعتمدة من قبل لجنة الاحتفالات الوطنية وشركات الإنتاج المرخصة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم في حال مخالفة القانون.

MENAFN04022024000130011022ID1107808817

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث