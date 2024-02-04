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سفيرنا في المملكة المتحدة: فعالية سوق المباركية بمدينة مانشستر غير مسبوقة ومحببة للجميع

2/4/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • تزايد أعداد الطلبة المتخصصين في مجالات التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي


قال سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر العوضي إن فكرة إقامة نموذج من (سوق المباركية) خارج الكويت غير مسبوقة ومحببة للجميع، مؤكدا أن السفارة لا تتوانى في دعم الفعاليات الإيجابية للشباب الكويتي والتي تعكس ثقافة الكويت ووجهها الحضاري.
جاء ذلك في كلمة افتتاح فعالية (سوق المباركية) بمدينة (مانشستر) البريطانية وتستمر ليومين برعاية سفارتنا في المملكة المتحدة وبمشاركة عدد كبير من الطلبة الكويتيين والتي تتزامن مع احتفالات الكويت بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير والذكرى الـ 125 على الشراكة الكويتية - البريطانية.
وأكد أن القيادة الكويتية وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يحرصون على دعم الشباب الكويتي وعلى توجيه الطلبة الدارسين في الخارج لتحصيل العلم والاهتمام بالتخصصات الابتكارية المواكبة للعصر والتمسك بالمبادئ القيمة. ولفت السفير العوضي إلى تزايد أعداد الطلبة المتخصصين في مجالات التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي، متمنيا أن يعملوا بعد عودتهم على نماء الكويت وازدهارها.
وتقدم بجزيل الشكر للجهة المنظمة للفعالية (يوث ايفينت) ورئيسها الشاب عبدالقادر العبدالجادر على الجهود الحثيثة التي بذلها لإتمام الفعالية في وقت زمني قصير وإلى الجهات الراعية والطلبة المتطوعين لمساهمتهم في إقامة هذه الفعالية.
وعرض الطلبة والطالبات المشاركون في السوق مجموعة من البضائع التقليدية مثل الغترة والحجابات والبخور والعطور العربية والمأكولات الشعبية القديمة.
وتضمن السوق نموذجا من مجلس البيت الكويتي القديم والذي أشعر الحضور بالبهجة كونه أحضر لذاكرتهم أجواء دفء التجمع العائلي في بيوت الكويت القديمة.
وخصص السوق ركنا لفلسطين للتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.
وأعرب عدد من الطلبة في تصريحات متفرقة لـ «كونا» عن شعورهم بالسعادة لتنظيم مثل هذه الفعاليات كونها «تنقلهم إلى الكويت» وخصوصا (سوق المباركية) الذي تأسس قبل 127 عاما ويحظى بشعبية كبيرة لدى زوار الكويت من الخارج كذلك.
وأجمعوا على أن الدراسة في الخارج تنمي حس المسؤولية لدى الطلاب، إذ انهم يواجهون أمورهم بمفردهم ويتحملون تبعات قراراتهم، كما أنها تسهم في جلب الأفكار والتقنيات الجديدة إلى البلاد، لاسيما في مجالات الأعمال التجارية والعلوم الابتكارية مثل الأمن السيبراني.
وأثنوا على الدعم الذي تقدمه وزارة التعليم العالي في الكويت لهم، مناشدين المسؤولين المعنيين العمل على تسهيل إجراءات البحث عن سكن للطلبة في المملكة المتحدة.

MENAFN04022024000130011022ID1107808815

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