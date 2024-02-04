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بالفيديو.. ((المدافع المتأهب 24)) يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية عبر تنفيذ تدريبات على عمليات نوعية ضاربة

2/4/2024 11:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنفذ القوة البحرية بالمشاركة مع وحدات من الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية وقوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقوات البحرية الأميركية والقوات البحرية الملكية البريطانية، تمرين «المدافع المتأهب 24»، والذي ينفذ في مناطق مختلفة تشمل (قاعدة محمد الأحمد البحرية وميدان الرماية البحري ومعسكر بيورنق وجزيرة فيلكا).
ويعتبر هذا التمرين، الذي يعقد بشكل دوري، من التمارين الفعالة التي تهدف لرفع الكفاءة القتالية للوحدات الخاصة المشاركة عبر تنفيذ تدريبات على عمليات نوعية ضاربة كإجراء غارة برمائية متعددة الأطراف مكونة من قوات خاصة مختلطة للوصول لأعلى درجات التنسيق والتعاون من أجل زيادة القدرة المشتركة وقابلية العمل البيني بين المشاركين، جاء ذلك في تصريح عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر.
كما أقيم اليوم الإعلامي للتمرين بحضور جهات إعلامية وصحافية مختلفة، حيث ألقى مدير التمرين العميد جنرال ماثيو ريد قائد «قوة الواجب 51» من لواء المشاة البحري الخامس كلمة أكد فيها أنه تمرين رائع بين الولايات المتحدة والكويت والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مع مراقبين من جميع أنحاء دول الخليج. وأضاف: ان هذا التمرين يعد تمرينا فريدا لإظهار الجهود الموحدة في تمرين متعدد الجنسيات ومتعدد الصنوف مخصص للسلام والأمن في المنطقة، وأنا شخصيا فخور بوجودي هنا وكل بحار وفرد مشاة بحري فخور بتواجده هنا أيضا.
كما أكد مساعد مدير تمرين «المدافع المتأهب 24» العميد الركن بحري محمد العريفي، أن التمرين البحري المشترك يترجم التعاون والالتزام بين القوات المشاركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة مع حلفائها من الدول الصديقة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وقال ان تمرين «المدافع المتأهب» فرصة فريدة لرفع مستوى التكامل والتعاون بين الدول المشاركة، مما يعزز القدرة الجماعية على التعامل مع التحديات الأمنية المتنوعة في المنطقة.
يشارك في تمرين المدافع المتأهب عدد من الوحدات في الجيش الكويتي ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل والقوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية البريطانية والمشاة البحرية الأميركية ومراقبين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

MENAFN04022024000130011022ID1107808814

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