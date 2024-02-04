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علي مخصيد بطل ((كار بارك درفت))

2/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توج علي مخصيد بطلا لمنافسات «ريد بل كار بارك درِفت» التي أقيمت في مدينة الكويت لرياضة المحركات الجمعة الماضي، وحجز بالتالي تذكرة تمثيل البلاد في النهائيات الدولية المقررة في سلطنة عمان خلال ديسمبر المقبل.
وشهدت المنافسات صراعا كبيرا بين نخبة من سائقي الدرفت الذين ملأوا المكان حماسة في ظل هدير المحركات ولهيب الإطارات ومهارات استثنائية أشعلت حماسة الجماهير الحاضرة.
وبعد غياب دام 3 سنوات، عادت «ريد بل كار بارك درفت» هذا العام، وواجه فيها المشاركون سلسلة من العوائق والتحديات على مدى جولتين استخرجتا كل ما لديهم من فنيات وتقنيات في أساليب الدرفت.
وجرى تقييم أداء كل سائق وفق تسعة معايير تتيح له حصد نقاط من مجموع 300 نقطة. وشمل التقييم اختبار قدرتهم على التنافس ضمن حلبة تضمنت مراحل متنوعة توجب عليهم أن يتخطوا فيها عوائق صعبة مع تجنب ارتكاب الأخطاء.
وبعد عروض مشوقة وحماسية، خرج علي مخصيد في نهاية المطاف منتصرا إثر نجاحه في حصد 285 نقطة.
واستمتع الجمهور على هامش الحدث بعرض مميز للنجم اللبناني في سباقات السيارات عبدو فغالي، فضلا عن عرض لرياضي «ريد بل» براين كابر المعروف عالميا بمهاراته الاستعراضية على الدراجة النارية.

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