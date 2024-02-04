Monday, 05 February 2024 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ذهبية وفضية للكويت في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة

2/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصدت بطلات الكويت للرماية أمس ميداليتين ذهبية وفضية في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 المقامة حاليا في نسختها السابعة بإمارة الشارقة. وجاءت الذهبية في رماية المسدس 10 أمتار للفرق عن طريق البطلات الكويتيات غزلان حسن وإسراء بهمن وعذاري البلوشي اللاتي نجحن في التتويج بالمركز الأول، فيما جاءت الميدالية الفضية عن طريق البطلة الكويتية غزلان حسن في مسابقة رماية المسدس 10 أمتار للفردي.
إلى ذلك ابتسمت ضربة البداية بوجه فريقي كرة الطائرة لناديي سلوى الصباح، والشارقة لرياضة المرأة الإماراتي، بتغلبهما بثلاثية نظيفة جاءت للاعبات الكويت على حساب فريق «دي لاسال» الأردني، وللإماراتيات على «تل درة» السوري، في مباراتين احتضنتهما صالة نادي خورفكان أمس في افتتاح منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقات ثالث أيام الدورة.

MENAFN04022024000130011022ID1107808812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث