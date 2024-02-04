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العربي وكاظمة متميزان بسداد العضويات

2/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
في خطوة تحسب لمجلسي إدارتي النادي العربي ونادي كاظمة، أعلن الناديان عبر موقعيهما الرسميين بيانات لتذكير وتنبيه أعضاء الجمعيتين العموميتين في الناديين عن مواعيد ومواقع وآلية تسديد رسوم العضويات، وذلك وفق أحكام النظام الأساسي لكل منهما، ولاقت بادرة إدارتي الناديين الاستحسان لدى الرياضيين إذ اتسم إعلان الناديين بالشفافية والوضوح تفاديا لأي معوقات وتسهيلا على منتسبي الناديين.
وتستمر عملية التجديد والسداد التي انطلقت بداية فبراير الجاري حتى نهاية دوام 31 مارس المقبل. الجدير بالذكر أن الحملة السنوية التي تشهدها الأندية مهمة للغاية كونها العامل الرئيسي والمؤثر في نتائج الانتخابات المقبلة لمجالس إدارات الأندية.

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