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العامر والهنيدي والسليمان أبطال ((العصيمي للدريساج))

2/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز الفارس عبدالله العامر بالمركز الأول في المستوى المتوسط بنسبة 63% في ختام منافسات النسخة الأولى من بطولة الفارس عبدالله وليد العصيمي لترويض الخيل «الدريساج» التي أقيمت في اسطبل العصيمي وسط منافسة قوية، تلاه الفارس يوسف النعيمي.
وفي الشوط الثالث جاءت الفارسة ماندي جروتجود في المركز الأول، فيما فازت علياء الهنيدي بالمركز الأول في الشوط الأساسي، وتصدرت أفنان السليمان الشوط التدريبي، وقام بتتويج الأبطال راعي البطولة الفارس عبدالله العصيمي والفارسة الشيخة فجر الصباح والفارسة آلاء السلطان.
وتضم لجنة «الدريساج» برئاسة الفارسة فجر الصباح كلا من: مدربة الترويض الدولية والمسؤولة التقنية أمبر دين هيير، وعبدالله العوضي وعبدالله العامر وآلاء السلطان ونسيبة المعوشرجي ودانة بورسلي.
وقالت الفارسة الشيخة فجر الصباح: «هذه رياضة جديدة تحتاج إلى دعم والحمد لله أصبح هناك دعم ورعاية من القطاع الخاص ونتجه إلى تنظيم بطولة محلية لـ «الدريساج» كل شهر».
من جانبها، عبرت الفارسة علياء الهنيدي عن سعادتها بالأجواء التنافسية الممتعة في البطولة التي قام بتنظيمها ورعايتها الفارس عبدالله العصيمي وتمنت تنظيم مثل هذا النوع من البطولات دعما للفرسان.

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