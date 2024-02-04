Monday, 05 February 2024 09:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Ooredoo رعت بطولة ADCC الكويت والشرق الأوسط المفتوحة للجيوجتسو

2/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفتخر شركة Ooredoo الكويت بدورها المجتمعي البارز في دعم الرياضيين الشباب والتزامها بتعزيز ثقافة الرياضية بين مختلف فئات المجتمع، حيث قامت الشركة برعاية بطولة ADCC الكويت والشرق الأوسط المفتوحة للعام 2024، وهي البطولة العالمية لمصارعة الجيوجتسو، التي استضافتها الهيئة العامة للرياضة ونظمها الاتحاد الكويتي للمصارعة.
وقد أقيم هذا الحدث المليء بالإثارة والتشويق على مدار يومين في نادي القادسية، جامعا مجموعة متميزة من المواهب الناشئة، التي صنفت ضمن فئات أوزان وأعمار مختلفة، وذلك للمشاركة في منافسة حماسية برعاية من Ooredoo، تماشيا مع أهداف برنامج الشركة الرائد للمسؤولية الاجتماعية في المساهمة بتنمية القطاع الرياضي في الكويت، وتأسيس جيل رياضي منذ النشأة.
وفي إطار رعايتها لهذه البطولة ودعم جماهيرها في الكويت، عقدت Ooredoo الكويت شراكة مبتكرة مع UFC Fight Pass – وهي أكبر خدمة بث مباشر للفنون القتالية في العالم - للتعاون على توسيع نطاق تغطية هذا الحدث المميز إعلاميا، مما يسهم في إبراز مهارات الرياضيين المحليين أمام جمهور دولي، ويدفع بطموحاتهم نحو آفاق تصل بهم للعالمية، إذ تعمل UFC Fight Pass في أكثر من 200 دولة ولديها ملايين المشتركين والمشاهدين حول العالم.

MENAFN04022024000130011022ID1107808809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث