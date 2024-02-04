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((طائرة)) الكويت يتخطى شباب الحسين

2/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت بجدارة على شباب الحسين الأردني 3-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة غرب آسيا الثانية للأندية للكرة الطائرة، والتي يستضيفها حاليا نادي صحار العماني.
وفي مباراة أخرى، خسر القادسية من السيب العماني بنفس النتيجة ضمن المجموعة الأولى، وكان «الأصفر» قد فاز في الجولة الأولى على الابتسام السعودي اول من أمس ضمن الجولة الأولى والتي تغلب فيها السيب العماني على بني ياس الإماراتي 3-0، وبالنتيجة ذاتها فاز العربي القطري على الأهلي البحريني، فيما انتصر صحار العماني على شباب الحسين 3-1. يذكر أن فريق الريان القطري توج بلقب النسخة الأولى من البطولة. وتقام اليوم 4 مباريات ضمن الجولة الثالثة، حيث يلتقي بالمجموعة الأولى السيب مع الريان القطري، والقادسية مع بني ياس الإماراتي، فيما يلعب بالثانية الكويت والعربي القطري، والأهلي البحريني مع شباب الحسين الأردني.
من جانب آخر، يقيم اتحاد الكرة الطائرة ممثلا بلجنة الحكام، دورة دراسة للحكام الجدد، بالتعاون والتنسيق مع مركز عبدالله السالم لإعداد القادة ولمدة 10 أيام.

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