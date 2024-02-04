((أزرق اليد)).. عاد إلى مكانه بين الكبار



الشحومي كان له دور في رسم الخطوط العريضة لخطة المنتخب مع المدرب ولجنة المنتخبات والتدريب برقان شريك في التأهل للمونديال بعد موافقتهم على إعارة المدرب سعيد حجازي للمنتخب

حامد العمران«من له ماض لابد أن يعود»، ومنتخبنا الوطني لكرة اليد له ماض كبير وأمجاد نفخر بها،وقد عاد إلى مكانه الطبيعي، والى ما كانت عليه كرة اليد الكويتية سابقا، ليصارع من جديد على مواقع الصدارة، وتجلى ذلك في مشاركته الاخيرة في البطولة الآسيوية الـ21 التي اختتمت في مملكة البحرين مؤخراً والتي من خلالها استعاد ازرق اليد ماضيه الجميل الذي غاب عنه 15 عاما، ليعلن رجال الكويت تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم المقبلة 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وذلك بعد آخر مشاركة للازرق في نهائيات كرواتيا 2009، وليثبتوا أن التتويج ببرونزية دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة في الصين لم يكن مجرد طفرة بل بداية العودة والانطلاق من جديد.وقد ذهب منتخبنا بجميع اجهزته الفنية والادارية والطبية إلى البحرين حاملين على اعناقهم وعدهم للجماهير الرياضية بالعودة إلى الكويت عبر قاعة التشريفات بعد اعلان تأهلهم إلى كأس العالم، وبالفعل أوفى الجميع بالوعد، بعد ان حصدوا احدى البطاقات الاربع المؤهلة للنهائيات.فرحة محبي الأزرقوعلى الرغم من عدم الوقوف على منصة التتويج باحتلال المركز الرابع الا ان الفرحة التي غمرت قلوب محبي الازرق وجماهيره كانت توازي الظفر بذهبية آسيا، وذلك لما قدمه لاعبو الكويت خلال الدورين الاول والثاني من مستوى والقتال والشراسة التي ظهرت على الفريق ما جعل الجميع يتفاءل بأن تكون للازرق صولات وجولات في البطولات الآسيوية المقبلة، لتنطبع مقولة «من له ماض لابد ان يعود» في ذاكرة الجماهير.وذلك بعون الله ثم بفضل الخطة الصحيحة والسليمة التي رسم خطوطها العريضة رئيس الاتحاد السابق أحمد الشحومي مع المدير الفني سعيد حجازي إلى جانب لجنة المنتخبات والتدريب في الاتحاد والتي بدأت في 13 أغسطس الماضي وهو تاريخ اول اجتماع للشحومي مع حجازي بعد إعفاء المدرب السابق مجدي ابوالمجد.ووضعت الخطة لستة شهور ووعد خلالها سعيد حجازي بأن تكون النتيجة مرضية، وبالفعل كان له وللنتائج نصيب من اسمه «سعيد» بعد النجاح في التأهل لكأس العالم، كما وعد الشحومي بأن تسير الخطة على أكمل وجه للوصول إلى الهدف المنشود، وهذا بالفعل ما حصل.وبعد تقديم الشحومي استقالته واصل مجلس إدارة الاتحاد العمل على تنفيذ البرنامج الموضوع وأكمل المهمة أمين السر قايد العدواني وأمين الصندوق خالد طالب إلى جانب زملائهما في المجلس، لتعم الفرحة الكويت بأسرها بعد إعلان التأهل لكأس العالم.موقف برقان المشرفوقبل الدخول في بعض التفاصيل الفنية لابد من الوقوف عند أهم نقطة في تحقيق هذا الانجاز، وهي موافقة نادي برقان على إعارة المدير الفني سعيد حجازي للمنتخب مقدمين مصلحة المنتخب والكويت على مصلحة النادي، لذلك لابد من ان نرفع العقال لرئيس النادي أنور زيد العتيبي واخوانه في مجلس الإدارة احتراما لموقفهم الذي يدل على وطنيتهم الكبيرة، لذلك نقول شكرا يا نادي برقان فأنت شريك رئيسي في التأهل لكأس العالم.العمل الجماعيأما فنيا فمن أبرز الأمور التكاتف الكبير للجهازين الفني والاداري والبرنامج اليومي خلال البطولة والعمل كخلية نحل، فالكل يخدم دون كلل او ملل واضعين نصب اعينهم الكويت وفرحة اهل الكويت، وبالفعل تكلل العمل الجماعي بقطف الثمار.اما بالنسبة للاعبين فلا يسعنا الا ان نطبع قبلاتنا على جبينهم فردا فردا ونطوق اعناقهم بالورود، بعد ذلك للمجهود الكبير الذي بذلوه في الشهور الستة من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والالتزام بالبرنامج التدريبي الشاق رغم قسوته، فكان جميع اللاعبين على الموعد وعلى قدر الثقة، فكانوا كالأسود في الملعب تنقض على فريستها لتشبع غريزتها في الانتصار، وهذا ما لمسناه كنقاد وجماهير وخاصة في الدور الثاني عندما حقق ابناء الازرق تعادلين مع البحرين صاحبة الارض والجمهور وكوريا ثم انتصارا ساحقا على العراق بفارق وصل إلى 12 هدفا، واعلنوا من خلال هذه المباراة ان الازرق عالمي، وجاء هذا الفوز المريح بعد الدراسة المستفيضة للجهاز الفني للمنتخب العراقي وتعطيل مفاتيح اللعب ليكون الفوز حليفا لمنتخبنا الوطني.دور كبير للجهاز الإداري واللاعبينوبعد التأهل إلى الدور نصف النهائي اكتفى منتخبنا باحتلال المركز الرابع، الذي كان بمثابة إعلان بأن الازرق قادم بقوة لمنصات التتويج في القادم من البطولات، ولكن هذا القدوم مشروط بالمحافظة على الفريق الفني والاداري والطبي بأكمله وعدم التغيير، لذلك يجب على الاتحاد التعاقد مع المدرب سعيد حجازي ومساعده محمد مسعودان وبقية الجهاز.وفي الجانب الاداري، يجب الاشادة بمدير المنتخبات فيصل صيوان ومدير المنتخب الاول عبدالعزيز الزعابي لدورهما الكبير في لم شمل اللاعبين ورفع روحهم المعنوية، إلى جانب خبرتهما في التعامل مع اللاعبين قبل وخلال وبعد المباريات كونهما لاعبين دوليين سابقين حققا الكثير من الانجازات مع الازرق.وفي الختام، لابد من الإشادة باللاعبين الذين كانوا كتلة واحدة ووضعوا مفهوما جديدا للرياضة بشكل عام بأن المنتخب متى كان متعاضدا ومتعاونا وكل لاعب يثق بجميع زملائه فسيتنج لنا ذلك «فريق نجم»، وليس لاعبا نجما، حيث لم يكن لاعبو المنتخب الافضل في البطولة ولكن المنتخب بأكمله كان الافضل والاكثر تطورا بشهادة كل من تابع البطولة، لذلك يجب على الجميع الاستمرار على هذا النهج. ولا يسعنا إلا أن نقول للاعبينا: «انتم رجال داخل وخارج الملعب، رسمتم الفرحة للكويت بأكملها، وتستحقون التكريم وكتابة اسمائكم فردا فردا بماء الذهب.. شكرا لكم من الاعماق».قائمة الأبطالوضمت قائمة وفد منتخبنا الوطني المتأهل إلى نهائيات كأس العالم اللاعبين: عبدالله الخميس، مشاري صيوان، عبدالعزيز الشمري، صالح الموسوي، محمد الهندال، عبدالعزيز سالمين، حيدر دشتي، حسن صفر، عبدالعزيز الظفيري، مهدي خان، محمد الصانع، سعد الحيدري، سيف العدواني، فواز الشمري، محمد العريان، محمد علي، أحمد القطان، يوسف ضايف، فواز عبدالهادي، حسين كرم. والجهاز الفني: سعيد حجازي، محمد مسعودان، عصام الحياني، ايمن الشيخ والاخصائي محمد مهدي. والجهاز الاداري: قايد العدواني، خالد طالب، فيصل صيوان، عبدالعزيز الزعابي.