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((عندي فكرة)).. الرابعة عالمياً على ((يوتيوب))

2/4/2024 11:20:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار الكندري
احتلت أغنية «عندي فكرة» المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 100 أغنية مغربية والرابعة بقائمة «التريند» الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب العالمي، والثالثة بقائمة افضل الأعمال الغنائية استماعا ومشاهدة بالشرق الأوسط.
كما نالت أغنية «عندي فكرة» المرتبة الرابعة عالميا والأكثر مشاهدة على يوتيوب.
و«عندي فكرة» من الأعمال الرومانسية، قام بتلحينها الموسيقار طلال، وغناء النجمين المغربي سعد لمجرد والنجمة التونسية يسرا محنوش، وهي من كلمات الشاعر رامي العبودي. وقد تم تصوير الكليب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت إشراف المخرج نويل باسيل.

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