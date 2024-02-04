((عندي فكرة)).. الرابعة عالمياً على ((يوتيوب))

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشار الكندري
احتلت أغنية «عندي فكرة» المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 100 أغنية مغربية والرابعة بقائمة «التريند» الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب العالمي، والثالثة بقائمة افضل الأعمال الغنائية استماعا ومشاهدة بالشرق الأوسط.
كما نالت أغنية «عندي فكرة» المرتبة الرابعة عالميا والأكثر مشاهدة على يوتيوب.
و«عندي فكرة» من الأعمال الرومانسية، قام بتلحينها الموسيقار طلال، وغناء النجمين المغربي سعد لمجرد والنجمة التونسية يسرا محنوش، وهي من كلمات الشاعر رامي العبودي. وقد تم تصوير الكليب في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة تحت إشراف المخرج نويل باسيل.
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