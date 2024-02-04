القفاص: ((بث)).. جريمة في إطار مشوق

(MENAFN
- Al-Anbaa) سماح جمال
كشف الفنان عبد المحسن القفاص لـ «الأنباء» عن مشاركته في مسلسل جديد «بث» للعرض الموسمي خارج الموسم الرمضاني على احدى المنصات، والعمل مكون من 8 حلقات، ويشاركه البطولة مجموعة من الفنانين، منهم ريم ارحمة، طلال سام، بيبي العبدالمحسن. والعمل من كتابة محمد العنزي وبدر الجزاف وإخراج محمد سمير.
وعن العمل، قال القفاص: العمل يدور حول جريمة في إطار من التشويق، وألعب شخصية تاجر نصاب، ونرى ما المواقف والأحداث التي ستمر بها الشخصية.
وأشار القفاص إلى أنه سيكون خارج الموسم الرمضاني الدرامي هذا العام.
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