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((بطن وظهر 2)).. أكثر جرأة!

2/4/2024 11:20:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
انتهى نجوم الجزء الثاني لمسلسل «بطن وظهر» من تصوير أدوارهم، الفترة القليلة الماضية، وذلك استكمالا لنجاح الجزء الأول الذي حصد نسب متابعة عالية، وشارك في بطولته نخبة متميزة من نجوم الكويت والخليج، منهم: أحمد الجسمي، سعاد علي، شهد سلمان، مبارك المانع، محمد عاشور، زينب غازي، عبدالمجيد الرهيدي، وآخرون، ودارت أحداثه في إطار كوميدي خفيف، مستعرضا عددا من القضايا الإنسانية التي تهم المجتمع.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب عثمان الشطي: الحمد لله انتهينا من تصوير «بطن وظهر 2» ونتمنى أن يحوز رضا الجمهور من خلال توليفة بين الكوميديا والتراجيديا والتشويق والغموض، بنفس «شقاوة» أبطال الجزء الأول مع ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف لهم ثقلهم في الساحة وأحداث أكثر جرأة، مضيفا: كل الشكر لكاست العمل فردا فردا وعلى رأسهم المنتج الفنان القدير أحمد الجسمي، والمشرف العام الفنان ميثم بدر، والمخرج صادق بهبهاني، ونسأل الله التوفيق والنجاح للجميع.
بينما قال المخرج صادق بهبهاني: تجربة جميلة ومغايرة، ترقبوا العمل في شهر رمضان المبارك على منصة STC ومنصة «جوي» مع أروع كاست من شركة الإنتاج إلى الممثلين والفنيين والجميع من الكبير والصغير.

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