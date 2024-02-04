في العجلة الندامة

MENAFN - Al-Anbaa) اليوم الكثير من الناس يسمعون الأخبار والحكايات والشائعات وكأنه يراها أو شارك فيها ويذهب مسرعا للتعبير عن رأيه أو معارضته من خلال السوشيال ميديا وبرامجها المختلفة سواء من خلال تغريدة أو فيديو مصور أو أي شكل من الاشكال، وكثيرا ما لا يكلف نفسه التأكد من الخبر ومدى صحته وحقيقته، سواء كان الموضوع يتعلق بدول أو حكومات أو جهات حكومية أو مسؤولين أو مشهورين أو حتى أشخاص عاديين.



ربمـــا مثل هذه الأخطاء والتجاوزات التي يمارسها بعض الافراد لا أحد ينتبه لها أو يتم تجاهلها، ولكن في أحيان كثيرة تعود على صاحبها بالضرر وتدخله في قضايا ومحاكم وغرامات وسجن وضياع مستقبله ووظيفته وتحميل عائلته المسؤولية بسبب التهور وعدم ادراكه للواقع وما يدور حوله.

اليوم في ظل العالم الواسع الذي أصبحنا نعيش فيه والتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتداخل وتشابك العديد من الأمور في بعضها البعض، أصبح لزاما على الحكومات ان تسيطر على المجتمعات وكيفية التعايش والتعامل بين الناس من خلال القانون، والعمل على اصدار تشريعات وقوانين جديدة تتماشى وتواكب روح العصر حتى تحد من التجاوزات والعبث وحماية الناس من الفوضى وضياع حقوقهم بسبب هذه الــوسائل التي تستخدم في الغث والسمين تفيد وتضر في نفس الوقت منهم من يستخدمها لنشر المعلومة والفائدة بين الناس، ومنهم من يعمل على نشر الرذيلة وصنع الاخبار المفبركة والمركبة لخلق نوع من التشتت والتشاحن بين الناس من اجل تحقيق أهدافه وغاياته المريضة وغير النبيلة.

لـــذلك، فـــإن تطبيق القانون مهم وواجب، فـــالمطلوب منا جميعا ألا نعلق على كـــل شيء من غير دليل حتى لا نعطي فرصــة لضعاف النفوس والحــاقدين لنشر سمومهم، فعـلينا دائما التأني وعدم التسرع حتــى لا نقع تحت طائلة القانون والأمر الأهم أن ننأى بوطنا عن الفتن وكيد المــاكرين.

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