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فبراير الكويت.. مدرسة الكرامة

2/4/2024 11:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبناء وطني إن فبراير مدرسة الكرامة، وعنوان البسالة، سكبت فيه الدماء الزكية قربانا للعرض، وجادت فيه النفوس العزيزة خضوعا للأرض، ومعه اتحد العالم الحر اعترافا بعدالة قضيتنا، فبراير حاضنة كبرى لاتزال تلهمنا الطريق للغد، نستقي من عبقه ما يقوي عزائمنا، ويضاعف إصرارنا.
في هاته اللحظات الاستثنائية من عمر الكويت، يتوقف التاريخ ليرصد عن قرب هذه الأهازيج الندية، يسطر في صفحات الخلد مشاعر النبل والتضحية، يكتب مسيرة لا تنتهي من العشق أبطالها الأرض والواجب والإنسان.
في أجواء فبراير المبهجة يغمرنا الجلال، ومع تدفق نسماته الهفهافة، تتراقص أعلام الحرية شامخة تضرب وجه الفضاء في ميادين العز، تحنو فوق رؤوس أبنائها الذين احتضنوها، ليرددوا في زحفهم المقدس قسم الولاء، فما أبهجها من ساعة.
يتجدد موقف الكويت الثابت والرافض للعدوان، والمناصر للحق والسلام، فلقد كانت قضيتنا من أعدل القضايا التي انتزعت مشروعيتها انتزاعا، حين ساندتها شعوب العالم المحبة للعدل، فاحتفت بها، ومشت معها تساندها بكل ما أوتيت من قوة، إن أجمل ما في فبراير وذكراه، لحظة نسترجع الدور البطولي لقيادتنا التاريخية وديبلوماسيتنا الفذة، الذين حملوا على أكتافهم الأمانة، ليصنعوا من قوة الإرادة قذائف تدك حصون البغي، وترسم مع أسراب المقاومة والبندقية ملحمة الصمود والتحدي.
لقد كانت التحديات صعبة، والرهانات مرهقة، والصورة مظلمة، والتضحيات جسيمة، لكن إيمان شعبنا العميق لم يتزعزع، وثقته بقيادته لم يخامرها شك، لقد خلف فبراير في شعبنا روحا جديدة، وأضفى على نضاله مذاقا مختلفا، روحا امتدت جسورا متينة من الكفاح، تخط ما يصل الماضي بالحاضر ويتطلع للمستقبل، روحا أذابت المسافات بين أبنائه صهرتهم وشكلت منهم جسدا واحدا..
لكني ووسط مخايل عرسنا الوطني الحافل، أنزوي بنفسي لأحمد الله وأشكره على نعمة الوطن، على الأمن والأمان، على الاستقرار والاتحاد، وأجدني أهمس في آذان أبنائي الشجعان من حملة المشاعل بكلمات من القلب، فهذه كويتكم، أحوج ما تكون لجهودكم ولسواعدكم، أقولها صراحة، إن المستقبل لا مكان فيه لمتخاذل أو كسول.
يوافينا فبراير هذا العام، ولاتزال الكويت متسربلة في أحزانها، يغشى بيوتها الأسى لفقد أميرنا المغفور له الشيخ نواف الأحمد ـ طيب الله ثرا ـ الذي ودعناه مؤخرا، ليجعل الله السلوى في أميرنا المحبوب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه- الذي ترنو إليه الكويت في حنو الأم، قائلة في حماس: «أي بني، يا سليل المجد، هذه أمانتك وهذا شعبك، فانهض على بركة الله وأكمل المسيرة»، إنني على يقين كامل بأن أرضنا الكريمة لا تنبت إلا طيبا، ألا فلتسعد الكويت بأبنائها، ولنهنأ جميعا بفبراير.

MENAFN04022024000130011022ID1107808800

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