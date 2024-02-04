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4 شهور من الحرب على غزة

2/4/2024 11:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نحو أكثر من 120 يوما عاشها قطاع غزة في مأساة إنسانية سيذكرها التاريخ، وسيتوقف عندها طويلا ليرثيها ويبكيها، فحتى كتابة هذه السطور وقع أكثر من 27 ألف شهيد، مع تدمير شامل لكل البنى التحتية، والمقومات الأساسية للحياة.
غزة ذلك القطاع صغير المساحة الذي لا يتجاوز 365 كلم2، تعرض لكل أنواع التدمير بكل الأسلحة المحرمة والمجرمة، إلا أنه ظل صامدا، فأبطاله ضربوا أروع الأمثلة في البسالة والبطولة، ولا يزال أبطاله حتى الآن صامدين، في مثال يضرب، ويسجل في تاريخ البطولات في أنصع الصفحات بطولة واستبسالا.
أما الكيان المحتل الغاصب والمجرم فقد ارتكب خلال الشهور الأربعة مجازر على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعالم كله، في واحدة من أبشع الحروب في تاريخ البشرية.
هذا الإجرام الصهيوني وصفته عدة منظمات دولية بأنه لم تر مثله من قبل، فها هو رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» ليو كان يصف ما يحدث في قطاع غزة بـ «المجزرة»، بل ويقول ليو كان «شاهدت غالبية من النساء والأطفال بين المرضى في المستشفيات، وإنها أول مرة يرى ذلك، فقد عملنا مع زملائي في أوضاع حروب أخرى في أفغانستان وسورية وجنوب السودان.. إنه بنظرنا دليل واضح على القصف العشوائي».
كل الأدلة والبراهين، وجميع العاملين بالمنظمات الإنسانية الدولية يؤكدون أن ما يجري في قطاع غزة مجزرة ليس لها مثيل في العصر الحديث.
كل هذا يجري بينما المجتمع الدولي يغط في نوم عميق، أو ربما يضع أذنا من طين والأخرى من عجين مكتفيا بالمشاهدة فقط، بينما يباد أهل قطاع غزة في صمت عجيب ومريب، فمتى تتوقف هذه الآلة الصهيونية عن حصد الأرواح في القطاع؟ ومتى يفيق المجتمع الدولي ليتخذ قرارا عاجلا بوقف المجازر؟ ومتى ندرك أيضا نحن العرب أن الدفاع عن أهلنا في قطاع غزة من الواجبات؟ أسئلة تنتظر الإجابة، بل تنتظر صحوة الضمائر.

MENAFN04022024000130011022ID1107808799

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