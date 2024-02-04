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نادي ((العشرين)).. وقناة ((بنما))

2/4/2024 11:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصارع التجارة العالمية المتغيرات الحالية في الساحة الدولية نظير توالي تلك التوترات الجيوسياسية المتزامنة مع الأزمات المناخية المتصاعدة حول أهم مواقع المضائق والقنوات البحرية الممتدة، مستهدفة الأمن البحري ومنافذ الشحن فيه مسببة بذلك عرقلة سير الرحلات البحرية التجارية وانكماش منسوب تدفق التجارة العالمية والتي تعتمد بدرجة كبيرة على النقل البحري.
ولعل قناة بنما، ذلك الممر المائي العالمي المصطنع، تعتبر من أهم هذه المواقع لثقله الاستراجغرافي الذي يربط بين المحيط الهادي والأطلسي والذي استطاع التغلب على صعوبة التضاريس المكانية وخطورة الرحلات السابقة آنذاك والتغييرات المناخية السائدة لتلك المنطقة المنزوية من العالم، وهذا ما أكسبها دورها الحيوي في سلاسل التوريد العالمي من تدفق عبور التجارة الدولية خلالها وزيادة القدرة على مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين الأميركيتين وآسيا.
إلا أن التأثيرات البيئية للاحتباس الحراري الممثلة بظاهرة النينيو تسببت بشل جزئي لحركة ملاحة التجارة الدولية، حيث أدت لارتفاع درجات الحرارة والنقص في مياه المحيطات وشح الأمطار المسبب للجفاف، وتلك التهديدات طالت قناة «بنما»، مما أضعف من كفاءتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية على مرور الناقلات التجارية. وباعتبار أن سلامة وأمن الممرات المائية مسؤولية دولية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وحمايته من ذبذبات نقص الامداد وما يتبعه من حالات ركود وتضخم، الأمر الذي يلزم اتخاذ العديد من الإجراءات العلاجية والاستباقية للمشكلات الأمنية والهندسية لجسور العالم المائية، إلا أن الناحية العملية للحلول الميدانية كلفتها باهظة الثمن قد تعجز ميزانية الدولة المنفردة التي تملك حق إدارته وتشغيله القيام بتنفيذه رغم فائدته القصوى التي تعود على النشاط التجاري البحري بشكل عام، وهنا يتطلب التحرك السريع من نادي مجموعة العشرين بوصفه المجلس الاقتصادي الرئيسي العالمي لاستحداث صندوق مالي ضخم لتمويل المشاريع الحيوية التي تؤمن استدامة سلاسل التوريد وتسرع من عجلتها، كإنشاء بنية تحتية صناعية متطورة لتوسيع قناة بنما مع فتح قنوات مائية بديلة لتشجيع التنافس الدولي بما يرفع من جودة وكفاءة وانسيابية النقل البحري العالمي.

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