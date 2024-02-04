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احتفالاتنا الوطنية

2/4/2024 11:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت دولة الكويت بمراسم رفع العلم الكويتي بقصر بيان وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، حيث إن رفع العلم الكويتي هو بداية احتفالات الكويت بأيامها الوطنية يوم الاستقلال الثالث والستين ويوم التحرير الثالث والثلاثين. وتتعدد صور الاحتفالات إذ إنها تشمل رفع الأعلام على المباني الحكومية والبيوت والسيارات والمسيرات الوطنية وإطلاق الأهازيج والأناشيد الوطنية وارتداء الزي الوطني وإضاءة الأنوار على المباني الرسمية والبيوت والألعاب النارية.
ويرجع تاريخ الكويت إلى أكثر من 400 عام عندما تأسست مدينة الكويت في القرن السابع عشر وازدهرت بعدما استوطــنها آل صباح، وتدل الآثار على أن تاريخ المنطقة يعود إلى ما قبل الميلاد.
وكان أغلبية سكان الكويت منذ تأسيسها يمتهنون الغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية بين الهند وشبه الجزيرة العربية مما ساعد على تحويل الكويت إلى مركز تجاري في شمال الخليج العربي وجعلها ميناء رئيسيا لكل من شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين، وظلت مهنة الغوص على اللؤلؤ أساس الاقتصاد الكويتي حتى عام 1946 حين بدأت الحقبة النفطية بتصدير أول شحنة نفط.
وحـــافظت الكويت على استقلالها الداخلي عن الـــدولة العثـــمانية مــن خلال حكم أسرة آل صباح وهو الوضـــع الذي استمر حتى عهــد الشيخ مبارك الصباح، حيث أصبــحت الكويت في عهده تحت الحماية البـــريطانية بعد توقيعه اتفاقية الحماية مع الإمبراطورية البريطانية في عام 1899، واستفاد الكويتيون من هذه المعاهدة لبناء وتدعيم وإرساء القواعد الحديثة، ووفرت تلك المعاهدة الاستقرار السياسي الخارجي للكويت، وألغيت هذه المعاهدة في 19 يونيو عام 1961 وأعلن استقلال الكويت. إن احتفالاتنا هذا العام يجب أن تكون كما يليق بمركز الكويت الاقتصادي والسياسي وأن يحافظ الجميع على رفع علم الكويت عاليا بالشكل الصحيح وعدم رمي الأعلام أو تمزيقها، حيث إن العلم هو رمز البلاد وأن من يقوم بالاحتفال بالمسيرات أن يتبع الذوق العام ويحافظ على نظافة البلاد وعدم إيذاء الآخرين بأي شكل من الأشكال لأنها يجب أن تكون فرحة ولا تكون حزنا لأحد.
أدعـــو الجميع للاحتفال بالأيام الوطنية وتعــــزيز وغرس حب الوطن والوطنية لدى أبنائــنا حتى يرسخ لديهم الانتماء والولاء وحـــب التضحية في سبيل رفعة الوطن وتقــدمه، وأهنئ الشعب الكويتي وجميع دول الخليج باحتفالاتنا بأيامنا الوطنية في ظــل قيـــادتنا الحكيمة وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار دائما وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية.

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