احتفالاتنا الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفلت دولة الكويت بمراسم رفع العلم الكويتي بقصر بيان وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، حيث إن رفع العلم الكويتي هو بداية احتفالات الكويت بأيامها الوطنية يوم الاستقلال الثالث والستين ويوم التحرير الثالث والثلاثين. وتتعدد صور الاحتفالات إذ إنها تشمل رفع الأعلام على المباني الحكومية والبيوت والسيارات والمسيرات الوطنية وإطلاق الأهازيج والأناشيد الوطنية وارتداء الزي الوطني وإضاءة الأنوار على المباني الرسمية والبيوت والألعاب النارية.
ويرجع تاريخ الكويت إلى أكثر من 400 عام عندما تأسست مدينة الكويت في القرن السابع عشر وازدهرت بعدما استوطــنها آل صباح، وتدل الآثار على أن تاريخ المنطقة يعود إلى ما قبل الميلاد.
وكان أغلبية سكان الكويت منذ تأسيسها يمتهنون الغوص على اللؤلؤ والتجارة البحرية بين الهند وشبه الجزيرة العربية مما ساعد على تحويل الكويت إلى مركز تجاري في شمال الخليج العربي وجعلها ميناء رئيسيا لكل من شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين، وظلت مهنة الغوص على اللؤلؤ أساس الاقتصاد الكويتي حتى عام 1946 حين بدأت الحقبة النفطية بتصدير أول شحنة نفط.
وحـــافظت الكويت على استقلالها الداخلي عن الـــدولة العثـــمانية مــن خلال حكم أسرة آل صباح وهو الوضـــع الذي استمر حتى عهــد الشيخ مبارك الصباح، حيث أصبــحت الكويت في عهده تحت الحماية البـــريطانية بعد توقيعه اتفاقية الحماية مع الإمبراطورية البريطانية في عام 1899، واستفاد الكويتيون من هذه المعاهدة لبناء وتدعيم وإرساء القواعد الحديثة، ووفرت تلك المعاهدة الاستقرار السياسي الخارجي للكويت، وألغيت هذه المعاهدة في 19 يونيو عام 1961 وأعلن استقلال الكويت. إن احتفالاتنا هذا العام يجب أن تكون كما يليق بمركز الكويت الاقتصادي والسياسي وأن يحافظ الجميع على رفع علم الكويت عاليا بالشكل الصحيح وعدم رمي الأعلام أو تمزيقها، حيث إن العلم هو رمز البلاد وأن من يقوم بالاحتفال بالمسيرات أن يتبع الذوق العام ويحافظ على نظافة البلاد وعدم إيذاء الآخرين بأي شكل من الأشكال لأنها يجب أن تكون فرحة ولا تكون حزنا لأحد.
أدعـــو الجميع للاحتفال بالأيام الوطنية وتعــــزيز وغرس حب الوطن والوطنية لدى أبنائــنا حتى يرسخ لديهم الانتماء والولاء وحـــب التضحية في سبيل رفعة الوطن وتقــدمه، وأهنئ الشعب الكويتي وجميع دول الخليج باحتفالاتنا بأيامنا الوطنية في ظــل قيـــادتنا الحكيمة وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار دائما وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية.
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