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ذل الهوى

2/4/2024 11:20:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كان يقال في الأمثال: من هوى هوى، بمعنى سقط من أعلى إلى أسفل، وقد يصل بالمحب الأمر إلى الذل والضعف والهوان والمهانة والخضوع والاستكانة، وهذا هو الذل بعينه، والذل على الضد من العز، أما ذل الهوى فهو ذل من نوع خاص، مع أن معنى الذل واحد، إلا أن هذا النوع من الذل يجعل المحب ينقاد لمن يحب فيصبح مثل الخاتم في إصبعه يقلبه كيفما يشاء، وقد أذل الحب أناسا أعزة، لذلك تفنن الشعراء في ذكر ذلك بأشعارهم ومنهم البحتري الذي قال:
ولولا الهوى ماذلّ في الأرض عاشق
ولكن عزيز العاشقين ذليل
وقد يودي الهوى والعشق إلى ما لا تحمد عقباه كحال عشاق العرب الأوائل، حتى قالوا في أمثالهم: ومن الحب ما قتل، فكثير منهم مات عشقا، ومع ما ذكرت فقد خالف هذا الرأي كثير من الشعراء ومنهم نصيب الشاعر فقال في ذلك:
مساكين أهل العشق ما كنت أشتري
جميع حياة العاشقين بدرهم
روى المــبرد يزيد بن محمد صاحب كتاب الكامــل أنــه زار ديرا كبيرا فرأى شابا مربوطا بالسلاسل عليه بقية ثياب ناعمة وآثار نعمة فاستظرفه وحاوره وسأله أن يقول شعرا فارتجل قائلا:
لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم
ورحلوها فسارت بالدمى الإبل
وابرزت من خلال السجف ناظرها
ترنو إلي ودمع العين ينهمل
يا حادي العيس مهلا كي نودعها
رفقا قليلا ففي توديعها الأجل
إني على العهد لم أنقض مودتهم
فليت شعري لطول العهد مافعلوا
فأضاف المبرد: فقال رجل من البغضاء الذين معي «ماتوا».
فقال الشاب: إذن فأموت، ثم ما لبث أن فارق الحياة.
من هنا أقول: اللهم اكفنا الهوى وتبعاته، ودمتم سالمين.

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