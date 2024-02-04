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قضية عابرة للحدود

2/4/2024 11:20:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما إن يمر اسبوع إلا وتعلن وزارة الداخلية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وعشرات الآلاف من الحبوب المخدرة، وآخر ما تم الإعلان عنه خلال الأسبوعين الماضين ضبط 37 كيلوغراما من المخدرات بحوزة متهمين، وأحدثها مصادرة 6 كيلوغرامات حشيش وشبو و5 كيلوغرامات بودرة لاريكا، و133 ألف حبة مؤثرات عقلية.
استهداف دول الخليج ليس بجديد على مافيا المخدرات، والأسباب في ذلك معلومة وأهمها الوفرة المادية ورغبة شريرة في استهداف ثروة دولنا البشرية.
الأرقام التي تعلن سواء من جهة المضبوطات وأعداد تجار تلك السموم تدعونا للتكاتف وأن نقرع أجراس الخطر، ولابد ان تحظى قضية المخدرات بجهد أكبر باعتبارها قضية مصيرية، وأن نعمل معا سواء كنا أشخاصا او جمعيات ببذل جهد إضافي لمحاربة آفة العصر ومن يقفون وراءها في أي بقعة من العالم لتقليص المعروض من هذه السموم المخدرة وعلاج من قادتهم هذه السموم إلى طريق الإدمان.
الاهتمام الكويتي بملف المخدرات لم يقتصر على الداخل، لأن قضية المخدرات عابرة للحدود وإنما بدأت تنشئ مكاتب متخصصة في بعض الدول لمنع دخول المخدرات، ولعل إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات من دولة لبنان قبل أسابيع خير دليل على جهود
«الداخلية»، وتعزيز الرقابة على المنافذ لأنه متى ما أحكمنا السيطرة على منافذ الجلب جففت منابع هذه الآفة في الداخل بما لا يمكن الفئة الضالة من مهربي المخدرات تدمير ثروتنا الأهم.
كما يجب على وزارات التربية والأوقاف والإعلام والصحف وجمعيات النفع العام العمل كفريق واحد وهدف مشترك بإقناع المتعاطين بالتوقف، والانخراط في البرامج العلاجية والتأهيلية والترغيب في العلاج لكل من سقط في براثن الآفة المدمرة، كما تحتاج من أرباب الأسر التدقيق في سلوكيات الأولاد، خاصة المراهقين والشباب من الجنسين واكتشاف أي تغييرات قد تطرأ عليها ترتبط بتعاطي المخدرات، ولا بأس من الاقتراب منهم أكثر ومعرفة من يصاحبون لأن الصاحب ساحب، كما تتطلب التوسع في الرعاية الطبية للمدمنين على أن يخرج الشاب أو الفتاة بكامل التعافي، هذا إلى جانب تكثيف الحملات الأمنية ضد مهربي ومروجي وتجار المخدرات وضبطهم وتقديمهم للعدالة وسرعة إصدار الأحكام وتنفيذها.
من يدقق في الغالبية العظمى من الجرائم يلحظ انها ترتكب تحت تأثير المواد المخدرة او بسبب المخدرات، مع التذكير بأن تلك السموم تهيئ من يتعاطاها بأن يحلق ويعيش في غير عالمنا، لذا يكون تصرفه بخلاف الطبيعة الإنسانية وبعيدا كل البعد عن قيم التسامح والعفو وتجنب إيذاء الغير.
تعاطي المخدرات ليس مرتبطا فقط بقضايا العنف، بل لها ارتباط وثيق بقضايا السرقات وطلب الرشوة وغيرها من القضايا، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام
كل التوفيق إلى اللواءين يوسف الخدة ووليد الطراروة والعميد فيصل المكراد لتعيينهم وكلاء مساعدين بالتكليف، ونأمل من اللواء الخدة تكثيف الانتشار المروري خاصة في المناطق التي تشهد استهتارا ورعونة لخطورة هذه المخالفة على مستخدمي الطرق وأيضا على الشاب والأحداث، ونتمنى من أولياء الأمور عدم إعطاء مركباتهم لأبنائهم غير البالغين لأنهم بهذه الخطوة يعرضونهم لأخطار جسيمة، ومع بدء موسم الدراسة على قائدي المركبات الخروج مبكرا بعض الشيء تجنبا لإحداث ضغط على الطرقات وقت الذروة.

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