بعد تشوه وجهها.. ريهام سعيد تودع جمهورها

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي التفاصيل، خصصت ريهام سعيد الحلقة الأخيرة من برنامجها للحديث عن أزمة تشويه وجهها وانهارت من البكاء، وكان من المخطط أن تقدم عدة حلقات عن أخطاء جراحات التجميل، ولكنها باغتت الجميع واعتذرت عن ظهورها بهذا الشكل أمام المشاهدين، ثم أعلنت عدم ظهورها على صفحتها الرسمية عبر فيس بوك قائلة: "أنا آسفة أنا في أجازة من الشغل لغاية ما نفسيتي تتحسن هاتوحشوني".











وقالت الإعلامية ريهام سعيد في الحلقة إنها لأول مرة تظهر على الشاشة بشكلها الطبيعي دون وضع المزيد من مساحيق التجميل، وتابعت أنها تضطر لوضع أكثر من 13 كيلوجراماً من مساحيق التجميل على وجهها، وأنها أصبحت لا تستطيع الخروج من المنزل أو ممارسة عملها بشكل طبيعي بسبب ما حدث لوجهها.

إلى القضاء

لا تزال قضية الاعلامية ريهام سعيد والطبيب نادر صعب حديث الإعلام والسوشيال ميديا، ولا يزال الأخذ والردّ والاتهامات بين الطرفين مستمرة، إثر خضوعها لجراحة تجميلية وصفتها بالفاشلة وبأنه شوه وجهها.



وإزاء استمرار النزاع ووصوله إلى القضاء بعد إتهام ريهام الطبيب اللبناني بتسريب مقطع فيديو لها وهي تحت تأثير البنج ونفيه القاطع حصول هذا الأمر، تحدث المحامي المحايد رالف طنوس عن الرأي القانوني في هذه القضية، وأكد أن "حق التصوير خلال العملية تحتاج الى موافقة المريض. أما موضوع التسريب والنشر يحتاج الى شرطين الاول موافقة المريض بذلك والشرط الثاني قرار المحكمة او قرار قضائي برؤية ما حصل خلال العملية لاكتشاف ما حصل وتكوين قناعاته والوصول الى حكم وغير ذلك لا يمكن نشر شيء".



وأكد في لقاء مع برنامج Et بالعربي أن "المحكمة من تحدّد العقوبة المفروضة بسبب التسريب الى العلن، اذا حال تثبيت الجهة التي سربت الصور، وبالتالي المحكمة من المؤكد أنها ستحاسب وتلاحق بموضوع افشاء سرّ المهنة".



ولفت الى أن "الصلاحية في النظر بهذا الملف قانونياً هي للقضاء اللبناني وليس المصري لأن الطبيب لبناني والعملية حصلت في لبنان والاتفاق حصل هنا، وبالتالي صلاحية فتح الملف يكون للقضاء اللبناني".





واوضح المحامي ان "في القانون اللبناني هناك رأيين مختلفين في قضية الخطأ التجميلي، اذا موجب النتيجة على الطبيب ان يوصل المريض الى النتيجة الى طلبها بنفسها أما الراي الآخر القائم على موجب الوسيلة، حيث ان الطبيب يحاول قدر المستطاع تطبيق ما يحتاجه المرض وهنا المحكمة من يفصل بالأمر".



وأكد ان "المحكمة تستدعي مجموعة من الأطباء، ونقابة الأطباء هي من تقرر وبعد متابعة الملفات والفيديوهات ويصدرون تقرير إذا في خطأ طبي او لأ، وإذا صدر قرار انه ما في خطأ طبي والمحكمة اقتنعت بذلك يعلن براءة الطبيب أما إذا تبين العكس وصدر قرار وجود خطأ طبي، او تقصير او نتيجة أفضل من ذلك فالمحكمة من تقرر الحكم إما السجن أو التعويض". -وكالات

اقرأ أيضاً:

ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل شهير بتشويه وجهها