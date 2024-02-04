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مجلة أفكار تحتفي بملف يناقش التكنولوجيا وحماية مشروع الثقافة العلمية

2/4/2024 11:19:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان – صدر العدد 421 من مجلة "أفكار" الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية ويرأس تحريرها الروائية سميحة خريس، والمدير التحريري د. مخلد بركات وسكرتيرة التحرير منال حمدي، ويضم العدد مجموعة من الموضوعات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكُتّاب الأردنيّين والعرب.
احتفى العدد بملف بعنوان "التكنولوجيا وحماية مشروع الثقافة العلمية"، التي كتبها د. عبدالله يوسف الزعبي. وعن "عربيتنا في عصر الذكاء الاصطناعي"، كتبها كل من د.صبري الشبول ود. سهيل الحباشنة. وعن "الخيال العلمي في الثقافة العربية: الأبعاد الحضارية"، كتب د. خالد غرايبة، وعن "الثورة الحاسوبية والصحة"،
د. عمار خالد يوسف داود، وعن "تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتطبيقاتها" د. علاء فتحي حليفة، وكتب المهندس عفيف الحوري عن "تجربتي في عالم إنترنت الأشياء".
وفي نفس الموضوع العلوم والتكنولوجيا والثقافة المجتمعية جاءت افتتاحية العدد بعنوان "العلمُ والثقافة المجتمعية"، التي كتبها د. إبراهيم بدران، وفيها يتحدث عن التكنولوجيا والعلوم والثقافة ودورها في تطوير حياة الإنسان، وكيف يعمل المجتمع على تطوير أدواته من خلال العلمية.
يقول بدران: "من منظور علمي يمكن القول إن الثقافة المجتمعية هي تلك الرؤى والمفاهيم والمقاربات التي يصنع المجتمع من خلالها، أو انطلاقا منها مواقفه وقراراته. وهذا يعني أن الثقافة الأكثر أهمية على الصعيد العملي هي ليست ثقافة النخبة بقدر ما هي ثقافة المجتمع التي يجب أن تسعى الدولة ومؤسساتها ومثقفوها إلى تحريكها على مسار الارتقاء والتقدم والتناغم مع المستقبل.
وتتابع بدران: هذا ما يبرر اهتمام الدولة بمؤسساتها الرسمية والأهلية بالثقافة وسعيها الدؤوب إلى تشجيعها ومن ثم الإنفاق عليها والاستثمار فيها، حيث نلاحظ أن الدول الأكثر تقدما هي الأكثر إنفاقا على الثقافة المجتمعية بكل مكوناتها: ابتداء من الكلمة المكتوبة والمنشورة في كتاب أو صحيفة، والكلمة المسموعة والمرتبة بكل الوسائل المتاحة، مرورا بالنشاطات الثقافية من موسيقا ومسرح ومتاحف ومعارض، وانتهاء بالصناعات والبرامج الثقافية على كل صعيد. وتلعب النخبة من المثقفين الدور البارز في إغناء هذه الثقافة والإضافة إليها.
ويتحدث بدران عن الثورة العلمية فيقول "في القرن السادس عشر انطلقت الثورة العلمية لتتبعها الثورات الصناعية والتكنولوجيا المتتالية، حيث انخرط العالم في فضاء العلم والتكنولوجيا لتصبح جميع مفردات الحياة الإنسانية متأثرة أشد التأثر بما يكتشفه العلم وتنجزه التكنولوجيا وتقدمه منظومات الإنتاج، ومن هنا غدت مجتمعات العالم، وبدرجات متفاوته، في احتكاك متواصل مع العلم والتكنولوجيا بكل إبداعاتها الحاضرة والمستقبلية، وغدا كل فرد في مواجهة لحظية مع ما يحمله العلم من معارف وما تقدمه التكنولوجيا من تركيبات، سواء في الغذاء الذي يتناوله أو الكلمة التي ينقلها من أقصى المعمورة إلى أقصاها من خلال هاتفه الجوال أو من خلال الطائرة التي يقطع بها آلاف الكيلومترات في ساعات قليلة، أو من خلال الدواء.
والسؤال: ماذا عن ثقافة المجتمع؟ وأين ستكون من كل المستجدات التي تغير من أنماط الحياة بكل تفاصيلها؟ هل يمكن اليوم أن يتخذ قرارا أو يحدد موقفا أو يضع برنامجا يمكن الاطمئنان إليه بعيدا عن قواعد العلم؟ وبالتالي هل يمكن لمجتمع أن يتقدم إذا استمرت ثقافته بعيدة عن العلم بأساسياته لا يتفاصيله؟ وحتى نخرج من العموميات فإن ثقافة العلم في أي مجتمع لها محركاتها التي تتمثل في التعليم ومقدرا الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والإنتاج الوطني من السلع والخدمات، والأوراق العلمية المنشورة وحجم التوظيف في التكنولوجيا المتقدمة، والمعارض العلمية والتكنولوجية في المدارس والجامعات وخارجها، والمجلات والنشرات العلمية التثقيفية التي تصل إلى الإنسان العادي، وكتب الخيال العلمي والمتاحف العلمية، واهتمام الإعلام بالثقافة العلمية، والمسارح والفنون واللغة الوطنية بمصطلحاتها العلمية، والمتاحف العلمية والوثائقيات العلمية المقروءة والمكتوبة والمسموعة، والمؤلفات والكتب العلمية التي تدور بين أفراد المجتمع، وغير ذلك".
وفي إشارة إلى دور العلم في تقدم الشعوب يشير بدران إلى أنه "في عام 1959، عندما سبق الاتحاد السوفياتي العالم بالوصول إلى الفضاء الخارجي استدعى الرئيس "جون كنيدي"، العلماء ليستشيرهم. وفي عام 1967، تألمت رئيسة وزراء الهند آنذاك "أنديرا غاندي"، لحالة الجوع التي كانت تسيطر على الهند/ فما كان منها إلا أن دعت مجموعة من العلماء. وليس على السياسيين الإداريين، أن يبحثوا عن الحل. فكان الجواب "على الهند تطوير الزراعة بكل الوسائل التكنولوجية العلمية الحديثة"، فكانت الثورة الخضراء التي نقلت الهند من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للغذاء، والسؤال: "ما الذي يجعل رئيسة وزراء الهند تستدعي العلماء
لتحل مشكلة الغذاء؟". وبالمقابل فإن الأقطار العربية تنوء بالمشكلات المعقدة كالمياه والغذاء والتصحر وغير ذلك. ولكن المسؤول العربي غالبا ما لا يستدعي العلماء لتطوير الحلول اقتصادية أو نفسية أو طبيعية إلا ولها مؤشرات رقمية. هل يمكن للرقم أن تكون له قيمة أو تأثير أو صدمة في عقل الإنساني حين يكون بعيدا عن ثقافة العلم والعقل العلمي؟ هل يمكن للرقم أن يغير من السلوك المجتمعي في غياب الثقافة العلمية؟ بالتأكيد لا فعلى سبيل المثال نجد أن دولا مثل السويد وفنلندا وسويسرا تحتل المراتب الأعلى في ثقافة العلم، وهي دول في صدر قائمة الدول المتقدمة. وهذا يبين أن العلاقة بين ثقافة العلم وبين التقدم هي علاقة ديناميكية طردية".
ويقول بدران "إذا نظرنا إلى المستقبل بما فيه من اختراعات وذكاء اصطناعي، وزراعة مائية، وتغيرات مناخية... فهل يستطيع المجتمع أن يواجه المستقبل بعيدا عن العقل والعلم والثقافة العلمية؟ بالتأكيد لا وقد آن الأوان أن يستعيد العرب مكانتهم، وآن الأوان أن نعطى الثقافة العلمية على المستوى المجتمع الاهتمام الكافي لتكون شركاء فاعلين في الحضارة الإنسانية لا مستهلكين لما ينتجه الآخرون".
وفي باب مقالات ودراسات كتب د. محمد الحوراني عن الشاعر الداغستاني "رسول حمزتوف- رائد الحب العالي والانتماء الإنساني"، وعن "عشر سنوات على رحيل الناقدة رفقة دودين" كتب شوقي بدر يوسف، وقدم ياسر وقاد دراسة تفكيكية لقصيدة (صنعتي)، للشاعرة مها العتوم، وعن "سردية الأرض في روايات غسان كنفاني"، كتبت د. نادية هناوي، وعن "درويش وقطوس والكينونة المغيبة: الناقد يكتب ذاته"، كتب جعفر اللقطة، وعن "مركز الحسن الثقافي في الكرك منارة ثقافية بارزة، كتبت عروبة الشمايلة.
وعن الأردن و"دعم الإنتاج الفني العربي خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، كتبت مريم ملهي النويران، وعن "المخرج المستبصر الأنيق (إيليا سليمان) يقدم فلسطين في القلب"، كتب مهند النابلسسي، وعن "جزيرة فيلكا وآقارها"، كتب د. أحمد عبدالعزيز محمد، وكتب د. هاني حجاج عن "الفيلم الإيسلندي (أرض الرب): كل ألوان الطيف الأبيض"، وعن"مضامين تغير الخطاب الذاتي والمشترك في تجربة سناء الجمالي أعماري"، كتب د. محمد المبروك، وعن "الخريف ودلالاته في الشعر العربي"، كتبت هندة محمد.
وتشتمل أبواب العدد على مجموعة من الموضوعات الأدبية والإبداعية مثل زاوية "إبداع"، التي تتضمن مجموعة من النصوص الأدبية، إلى جانب نوافذ ثقافية، ومدارات البوح.

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