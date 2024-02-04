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القبول الموحد: تعديل الرقم الخلوي لطلبة“التكميلية” متاح إلكترونيا

2/4/2024 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشر المستشار والناطق باسم وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، ملاحظة مهمة لطلبة الدورة التكميلية 2024 الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للقبول الموحد للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي 2023-2024.
وقال الخطيب إنه“في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في استقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم الخلوي فإن هذا الخيار أصبح متاحاً وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة”.

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