القبول الموحد: تعديل الرقم الخلوي لطلبة“التكميلية” متاح إلكترونيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشر المستشار والناطق باسم وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، ملاحظة مهمة لطلبة الدورة التكميلية 2024 الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للقبول الموحد للفصل الثاني للعام الجامعي الحالي 2023-2024.
وقال الخطيب إنه“في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في استقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم الخلوي فإن هذا الخيار أصبح متاحاً وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة”.
MENAFN04022024000072011014ID1107808792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.