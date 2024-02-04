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أوجه وآفاق التضامن الشعبي مع أهلنا في غزة

2/4/2024 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. مصون شقير
قطعا لم يكن من المتوقع أن تتوقف إسرائيل عن ارتكاب مجازرها الوحشية بحق أهلنا في قطاع غزة في صباح اليوم التالي لصدور قرار محكمة العدل الدولية والقاضي بإلزام دولة الاحتلال باتخاذ التدابيراللازمة لمنع أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة منها في قطاع غزة، حيث ستستمر دولة الاحتلال في عربدتها وارتكاب أعمالها الوحشية إلى حين وضع التدابير المؤقتة موضع التنفيذ وضمن السياقات القانونية والسياسية المتعلقة بذلك.
وفيما تواصل دولة الاحتلال ارتكاب أعمالها البربرية في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والقصف العشوائي للمدنيين وقتل النازحين في جنوب غزة وتدمير المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها، وقصف المستشفيات واقتحام بعضها وتنفيذ عمليات قتل دنيئة بحق جرحى يعالجون فيها، تواصل شعوب العالم الحرة وبالتوازي دعمها للشعب الفلسطيني للتمتع بحقه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة على أرضه وفي المطالبة بوقف أعمال القتل والإبادة الجماعية المرتكبة بحقه.
وقد عبّرت شعوب العالم عن هذا الدعم والتضامن بأشكال مختلفة ومبتكرة، فوجدنا المظاهرات المليونية التي لا تهدأ تجوب الشوارع الرئيسية في عواصم العالم ويشارك فيها الأطفال والشباب والشيوخ ومن مختلف الأديان والمذاهب والملل، وبعضها يتخللها ارتداء للباس الوطني للسكان الأصليين في بعض هذه الدول مع ترداد لأغانيهم التراثية في إشارة إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه الأصيل في الحفاظ على هويته وتراثه واسترجاع أرضه المحتلة، وارتداء بعض المتظاهرين لأثواب بيضاء كتجسيد لأكفان والارتماء على الأرض كجثث هامدة في إشارة إلى عملية الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ووضع اللاصقات على الأفواه في إشارة الى صمت حكومات دول العالم على هذه المجازر اليومية ، وتسيير الحافلات في الشوارع الرئيسية في بعض العواصم الغربية وقد أُلصق عليها العلم الفلسطيني وعبارة الحرية والاستقلال لفلسطين، وفي سابقة مهمة قام فنان إيطالي شهير بتحويل لوحات شهيرة تعرض في شوارع مدينة نابولي إلى لوحات تُجسد بعض ما يجري لسكان قطاع غزة من مجازر إسرائيلية وبطريقة إبداعية مميزة.
كذلك يقوم ناشطون في بعض هذه الدول بالاعتصام أمام الشركات المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل، كما يرفض موظفو المرافئ في بعضها الآخر تنزيل البضائع الموجهة إلى إسرائيل مع استمرار المقاطعة للبضائع الإسرائيلية أو للشركات التي تدعم دولة إسرائيل، بالإضافة إلى اختراق مجموعات كبيرة من المواطنين لأروقة المجالس التشريعية وبخاصة في أميركا للتعبير عن معارضتهم لسياسات دولهم تجاه الشعب الفلسطيني.
إن هذا السيل الجارف من الدعم والتضامن من شعوب العالم الحرة مع الشعب الفلسطيني وتنوع أشكاله رغم الممانعة والمساءلة والتضييق الذي تمارسه عليهم حكوماتهم يمثل اختراقاً للوعي الجمعي الشعبي العالمي تجاه القضية الفلسطينية من حيث أنها قضية تحرر وطني تهدف إلى صيانة الهوية وتحرير الأرض وبناء الدولة المستقلة، وكذلك يمثل تحولاً رئيسياً في إدراك ماهية دولة الاحتلال من حيث كونها كيان استيطاني إحلالي لا يتورع عن استخدام أبشع وأقذر الوسائل من أجل تنفيذ خططه الرامية إلى الاستيلاء على كل الأرض وإبادة أهلها الأصليين وتهجير من تبقى منهم عليها، وهي لحظة تاريخية فارقة ينبغي علينا جميعا البناء عليها وذلك بتوظيف هذا الوعي في خدمة النضال الفلسطيني ليحقق أهدافه في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وكما أن رجال المقاومة ما زالوا يقدمون أجّل وأسمى أوجه الصمود في معركتهم مع الكيان المحتل، وما زالت الأمهات يقدمن الشهداء تلو الشهداء عربونا للحرية والاستقلال، وما زال الأطفال يصبرون على الفقد والمرض والجوع والنوم في العراء رغم البرد القارس، فإن واجبنا كشعب أن نستمر في تقديم كافة أوجه التضامن والدعم للأهل في غزة دون يأس أو ملل فذلك واجب وطني وأخلاقي وديني.
أما بالنسبة للحكومة ففي الوقت الذي يستوعب فيه الأردنيون الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والمخاطر التي تحيط به من كل صوب، ويدركون المساحة التي منحتهم إياها الحكومة للتعبير عن تضامنهم مع الأهل في غزة والتي تتقدم بكثيرعن ما شاهدناه في العديد من الدول العربية، إلا أنه ما زال مطلوبا من الحكومة إبداء المزيد من الاستيعاب والمرونة والأريحية تجاه أشكال وأنماط متعددة ومبتكرة من الدعم والتضامن الشعبي مع الأهل في غزة بما في ذلك الاحتفاء الشعبي بتاريخ 7 أكتوبر بكل الأوجه المتاحة لما يمثله هذا التاريخ في وجدانهم من لحظة عز وكبرياء، وكذلك التماهي مع إرادة الشعب بعدم تسهيل أية عمليات لوجستية تُمكِّن الكيان المحتل من الحصول على احتياجاته مهما كان نوعها، ما دام أن هذا الكيان الغاصب ما زال يرتكب أعمال الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة ويمنع عنهم إمدادات الماء والكهرباء والدواء والطعام، وأكثر من ذلك يهدد الأردن بقطع إمدادات المياه عنه.
إن الدعم الرسمي الكامل للتضامن الشعبي مع الأهل في غزة لا يضع الحكومة في مواقف حماسية شعبوية ولا يتعارض مع متطلبات الأمن الوطني بل هو رصيد إستراتيجي للدولة، فموقف المقاومة الذي يهدف إلى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على التراب الفلسطيني وتثبيت أهلها على أرضهم يتماهى تماما مع موقف الأردن ويتوافق مع مصالحه وأمنه الوطني، لاسيما وأن دولة الاحتلال ترفض إقامة دولة فلسطينية تحت أي مسمى وتعمل على مشروع الإبادة والتهجير للفلسطينيين وتحتفي بذلك على الملأ وترى في الأردن وطنا بديلا ويحل كافة مشكلاتها.
كما أن الثقل الشعبي الداعم لأهداف المقاومة على الوجه المبين أعلاه هو كذلك ورقة سياسية رابحة للدولة تستخدمها حسب المقتضى في مواجهة الدول الغربية التي يمكن أن تتحالف في أية مرحلة مقبلة ضد مصالح الأردن كي تحاول أن تفرض عليه لا سمح الله ما يتعارض مع مصالحه الحيوية وأمنه الوطني، وقد رأينا شبح ذلك أيام الرئيس دونالد ترامب والذي تزداد حظوظه في العودة الى رئاسة أميركا في وقت قريب.

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