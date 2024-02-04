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تجهض ثورات التحرر أو يخف زخمها إذا اختلف حولها الثوار

2/4/2024 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود
((لم يلهج عصرُ بالحرية كهذا العصر، ولم يحرمها بقدر ما حرمها هذا العصر)) (جبرا إبراهيم جبرا)
من يقرأ قراءةً نقدية وتحليلية ما يحدث من تطورات وهزات اليوم، يجد انها في أحيان كثيرة تخدم اهداف الامبريالية ما لم يُحسن الذين يقفون وراء هذه التطورات او الثورات استثمارها وطنياً. من هنا يمكن القول ان ما تتطلبه ثورات الشعوب التي تقع في عالم اليوم –ومنها ثورات الربيع العربي- التي قضت على أنظمة استبدادية احتملت الجماهير عبء استبدادها عقود طويلة فقراً وبطالةً وحرماناً، هو الحفاظ على نقاء هذه الثورات. فلا ينحرف مسارها او يتبدل استبداد باستبداد، وان بدت ((الشعارات)) في البداية وطنية بامتياز!
قد يضلل ((الشعار)) ان لم يكن صادقاً. دون ((الطُّهر الثوري)) لن يكون حصار هذه الثورات مُلبياً لطموحات الشعوب. ما اسهل ان تُجهض ((الثورة)) اذا اختلف حولها الثوار!
يشير الى هذه الظاهرة المفكر الأميركي المستنير ((هاري ماجدوف)) في كتابه المترجم الى العربية تحت عنوان ((امبريالية بلا مستعمرات)) Imperialism without colonics، والذي ترجمه مازن الحسين، يقول ماجدوف ((انه ما دامت الأمور الأساسية في البنية الاقتصادية التقليدية نافذة والتأثيرات التي تولد عدم الاستقرار سائدة، تبقى خيارات التغيير الأساسي محدودة للغاية)). (المرجع السابق ص 139)
وغالباً ما يقع هذا في المجتمعات النامية التي كثيراً ما تحول ((التحالفات الطبقية)) فيها والمرتبطة بأنشطة الاستثمارات الأجنبية دون جنيها للمكاسب الوطنية المرتجاة من الثورة!
مثل هذه ((التحالفات الطبقية)) – وكما يرى مؤلف الكتاب- ((تتمثل فيها بشكل قوي هذه المجموعات المرتبطة بالأجنبي)) مما قد يؤدي الى انتكاسة الثورة والعودة بها الى الوراء. ((والارتباط بالأجنبي)) يُحبط اية ثورة وطنية، والتاريخ خير شاهد.
حدث هذا في الماضي ويحدث اليوم.
فالامبرياليون قادرون على لعب ادوارهم بذكاء ومكر، قد يتظاهرون بأنهم مساندون حقيقيون للثورة مؤيدون لـ))الديمقراطية)) في حين ان الامر ليس كذلك.
ومن يقرأ عبارات هؤلاء الامبرياليين التي يتفوهون بها في المؤتمرات العلنية يلمس حرصهم على الاستمرار في فرض هيمنتهم على ما يسمى بـ))بلدان الأطراف)) او المجتمعات النامية. كمثال على ذلك ما قالته ذات مرة وزير خارجية أميركا السابقة مادلين اولبرايت في مجلس الشيوخ الأميركي، قالت: ((يجب علينا – نحن الأميركيين- ان نحتفظ بوظيفة صانعي تاريخ زماننا)). (انظر كتاب ((النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين)) ص 210، تأليف: أ. ني اوتكين، ترجمة يونس ديب)
او ما قاله قبلها وزير الخارجية الاسبق كسنجر، قال: ((علينا ان نهتم بإدارة الازمات في العالم، لا حلها)). ((وإدارة الازمات)) تعني بقاء ((عدم الاستقرار)) يضرب المجتمعات التي تبحث عن ((التحرر)) من الحكم الشمولي والاستبدادي.
لن تتقبل ((الامبريالية)) بسهولة حدوث تطورات عالمية لم يكن حدوثها في حسبانها. ستتصدى لها بكل الوسائل ولن تكون الوسائل العسكرية وحدها هي ما تلجأ اليه. ستستخدم ((اختراق)) بنية هذه المجتمعات من ((الداخل)). ستعمل جاهدة على إطالة امد ((عدم الاستقرار)) فيها. والشاهد ما يجري في ((العراق)) و))أفغانستان)) و))ليبيا)) وغيرها.
المعايير الأخلاقية ليست واردة في حسابات ((الامبرياليين)). الوارد هو بقاء بنية هذه المجتمعات تحت هيمنة النظام الرأسمالي! الوارد هو إدارة امد الازمات لا حلها. الوارد هو تطبيق نظمهم وشرائعهم على البشر بالقسر والقوة أو بالدهاء!

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