Monday, 05 February 2024 08:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حظر تداول ما يفحص من المستلزمات الطبية إلا بعد الموافقة

2/4/2024 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان- عدلت الحكومة نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 وتعديلاته، والذي حظر تداول ما تقرر فحصه من أي مستلزم: طبي، معقم، مطهر، مستحضر تجميل، مستحضر تجميلي صيدلاني، إلا بعد صدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله.
كما حظرت التعديلات الجديدة التي يناقشها ديوان التشريع والرأي، تداول أي مستلزم طبي تقرر تحليله، ولا يخضع للتسجيل إلا بعد اجتيازه الفحص المخبري وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله.
وبموجب التعديلات الجديدة التي رفعتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بموجب قانون الدواء والصيدلة، حظر تداول أي تشغيلة من المستلزمات الطبية أو المعقمات الخاضعة للفحص أو المطهرات الواردة، هبات أو الموافق على استيرادها وهي غير مسجلة والغازات الطبية، إلا بعد اجتيازها الفحوص وصدور قرار على تداولها.
وأشارت إلى أن المختبر يجري الفحص للعينة المقدمة له وفقا للمواصفات المعتمدة، وباستخدام طرق التحليل الواردة في الملف الفني، أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة أو المواصفات القياسية الأردنية المعتمدة، أو باستخدام طرق تحليل مثبتة "لها دراسات تثبتية أو تحققية وحسب المرجعيات العالمية"، وذلك حسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر.
وإذا لم تجتز عيّنة الفحص الأولي، يجري تحويلها إلى لجنة الشؤون المخبرية في "الغذاء والدواء"، لاتخاذ الإجراء المناسب وفي حال عدم اجتياز الفحص الأولي للمرة الثانية، يجري تحويلها من اللجنة إلى اللجنة الفنية المعنية لاتخاذ الإجراء المناسب.
وقالت، إن فحص التشغيلات الثلاثة الأولى، يجري وفق ما تقرر تسجيله وتحليله من المستلزم الطبي أو المطهر، على أن تحسب نتيجة الفحص الأولي من ضمن هذه التشغيلات، إذا كانت تشغيلة إنتاجية، ويجوز للشركة أو الوكيل تقديم طلب تداول لها.
وفي حال اجتازت التشغيلات الفحص، يسمح بتداول التشغيلات اللاحقة، بقرار من المدير العام، ولكل تشغيلة دون إخضاعها للفحص. وإذا لم تجتز أي من التشغيلات الفحص، فتفحص تشغيلتين متتاليتين كل مرة. وحال اجتازت أي تشغيلة الفحص فيسمح بتداولها بقرار من المدير العام.
واستثنت الخيوط الجراحية، على أن تخضع القياسات المستوردة أو المصنعة محليا، للفحص من أجل التسجيل للقياس المفحوص ولمرة واحدة فقط. كما تستثنى المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات المستوردة بكميات غير تجارية، أو لمرضى محددين بالاسم، بقرار من المدير العام، وبناء على توصية اللجنة.
وبينت ان ما تقرر، فحصه من مستحضرات التجميل والتجميلي الصيدلاني، يخضع للتحليل بقرار من المدير العام، بناء على توصية من لجنة دراسة المستحضرات المشكلة في "الغذاء والدواء"، على أن يلتزم المستورد أو المصنع المحلي، بدفع رسوم التحليل وتوفير الوثائق والمواد اللازمة للفحص.
ويحق لـ"الغذاء والدواء"، التعاقد مع مختبر خارجي كمختبر تعاقدي، لتحليل العينات على أن تحدد الشروط والمهام والمسؤوليات لكل من المؤسسة والمختبر، ضمن عقد قانوي وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية
وتستوفي المؤسسة 125 دينارا رسم فحص، أو تداول عن كل عينة من المستلزمات الطبية، أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات المستوردة أو المصنعة محليًا.
كما تستوفي المؤسسة، ضعف رسم الفحص عن كل عينة مستوردة أو مصنعة محليا، والتي تطلب الشركة الصانعة أو الوكيل الأولوية لفحصها، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وأتاحت التعديلات لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير الصحة، إعفاء عينات الهبات الممنوحة إلى جهة حكومية من الرسوم.
وبموجبها تخضع المستلزمات الطبية أو المعقمات أو المطهرات أو المستحضرات المتداولة في الأسواق للفحص بعد التسويق دون مقابل، كما تستوفي "الغذاء والدواء" 1000 دينار رسم منح أو تجديد أو توسعة مجال شهادة الممارسة المخبرية الجيدة، للمختبرات التي تعتمدها المؤسسة.
وقضت التعديلات، بأنه للصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض، الاعتراض على أي من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام لدى لجنة الاعتراضات المشكلة خلال 30 يوما من تاريخ تبلغه القرار، على أن يرفق باعتراضه الوثائق والمبررات لذلك.
وقالت، إنه لا يجوز مراجعة المؤسسة إلا من الصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية، ويصدر المدير العام التعليمات لتنفيذ أحكام النظام.
كما نصت، على معاقبة كل من يخالف أحكام النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، فيما يلغى نظام فحص الأدوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017 وتعديلاته، على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول، حتى تلغى أو تستبدل بغيرها، وفقا لاحكام هذا النظام.

MENAFN04022024000072011014ID1107808789

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث