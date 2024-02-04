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مع تضييق الحصار والعدوان.. الأطباء تسعى لتأمين الدعم للغزيين

2/4/2024 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- سارعت لجنة الإغاثة بالتعاون مع لجنة فلسطين في نقابة الأطباء، ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، الى تأمين الدعم للغزيين.
وقالت رئيسة اللجنتين عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري، إن باب التبرع، فتح أمام الراغبين بمد يد العون من الأطباء والمواطنين، ورصدت مبالغ جيدة، مضيفة إلى محاولة إرسال مواد طبية وأموال، إلا أن جميع السبل كانت مغلقة أمام إيصالها للغزيين.
وبينت أنه في الآونة الأخيرة، لاحت بوادر إيجابية بعد إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، بحيث نفذت اللجنتان حملة "كسوة الشتاء" التي تمكنت من شراء 2000 كسوة شتوية لأطفال غزة من عمر سنتين ولغاية 14 عاما.
وتضم الكسوة وفق فاخوري، ملابس كاملة "معطف ولباس رياضي دافئ، وجوارب وملابس داخلية وحذاء"، فضلا عن تأمين النساء بملابس وحاجيات خاصة، نظرا لعدم توفّرها في القطاع جراء تعمد الاحتلال عدم إدخالها في سياق عداونه.
وشددت فاخوري على أن الحملة تأتي بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وتم الاتفاق معها بعد زيارة نفذها نقيب وأعضاء مجلس النقابة إليها، توصلت خلالها لصيغة لتقديم التبرعات لإيصالها للقطاع.
وأوضحت أن اللجنة تعمل على تأمين أغذية خاصة بالرضع والأطفال وحفاضات ومواد تعقيم من الصابون إلى الشامبو وغيرها، مبينة أن الكيان الصهيوني يشدّد كثيرا على إدخال الأدوية ويمنع غالبيتها، بخاصة عقاقير التخدير والمسكّنات وغيرها.
وأشارت فاخوري إلى أن الهيئة، أخبرت مجلس النقابة بكيفية وضع التبرعات في صناديق مخصّصة وبينت لهم الطريقة المثلى لتخزينها لضمان وصولها وعدم رفضها من الاحتلال.
وأكدت أن اللجنة أنهت استعداداتها لإيصال التبرعات للهيئة الخيرية الهاشمية.
يذكر أنه، منذ أكثر من أسبوعين، اتجه عدد من الأطباء إلى غزة لمد يد العون للكوادر الصحية هناك، في ظل نقص في الأطباء الغزيين نتيجة استشهاد العديد منهم أو تدمير المستشفيات بالإضافة إلى إجبار الكثيرين إلى النزوح جنوبا.
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة، إن 20 طبيبا أردنيا دخلوا إلى غزة عبر منظمات دولية.
وعلمت "الغد"، أن أمين سر النقابة د. طارق التميمي، سيغادر اليوم نحو غزة عبر معبر رفح، لتقديم المساعدة في علاج المصابين والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وعادة ما يصل الأطباء الأردنيون إلى القطاع المحاصر، بالتعاون مع جمعيات طبية وإغاثية في تركيا ومصر، ومنها جمعية الرحمة والعون الطبي الفلسطيني أو الهلال الأحمر القطري. وفي هذا السياق، لفتت فاخوري إلى أنه جرى الاتفاق سابقا، مع الأطباء على مبدأ "الدور"، حيث يتم استبدال الاطباء كل أسبوعين.
وقالت "نعمل على محاولة شراء مواد طبية خاصة بجراحات العظام ومواد طبية أخرى".
وأضاف أن "المشكلة بالموافقة لإدخال أطباء وأدوية إذا كانت للمستشفى الأوروبي في غزة، فإنه يُمنع توجيه المعدات والأدوية الطبية وحتى الأطباء إلى مستشفى آخر".
واعتبرت فاخوري أن هذه مشكلة إضافية يُعاني منها القطاع الصحي في غزة.
وشددت على أن الأطباء الأردنيين الذين غادروا في وقت سابق إلى غزة، أبلغوا عن مشاهدات صعبة في القطاع في ظل إنهاك كامل للقطاع الصحي هناك، لافتين إلى أن هنالك نحو 10 آلاف مريض يعانون من كسور والمواد الجراحية اللازمة لإجراء العمليات غير متوفّرة ويتم الاعتمادة على "الجبيرة" البدائية.
ودعت فاخوري، لضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، نظرا للأوضاع الصعبة هناك مع تفشي الأمراض والأوبئة التي تقوّض عمل القطاع الصحي بشكل عام.

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