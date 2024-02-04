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مع فتح باب الاستيراد.. انخفاض أسعار الثوم في الأسواق

2/4/2024 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان- شهدت أسعار الثوم أمس انخفاضا بسيطا في أسعارها، حيث بيع الصنف الأول جملة بحوالي 6 دنانير للكيلو الواحد فيما بيع الصنف الثاني بــ ٥ ونصف دينار للكيلو، بحسب تجار في السوق المركزي .
وعزا تجار لـ"الغد" انخفاض الأسعار بعدما وصلت للكيلو الواحد لـ 8 دنانير الأسبوع الماضي، بعد منح وزارة الزراعة أمس رخص استيراد لـ 100 طن فقط، فيما أعلنت بحسبهم فتح باب الاستيراد اعتبارا من اليوم.
وقالوا إن الثوم البلدي المبكر ما يزال أمامه شهران ونصف حتى يبدأ موسمه في الأغوار، مبينين ان الأجواء ما زالت باردة، والثوم يحتاج لدرجات حرارة عالية حتى ينضج، لافتين الى منع منح تصاريح للاستيراد سيساهم بارتفاع سعرها في شهر رمضان المبارك، معربين عن قلقهم بان يصل الكيلو الواحد لــ 10 دنانير لأن الموسم لم يبدأ بعد، ويمكن أن يكون بعد نهاية الشهر الفضيل.
ووصلت كميات الثوم الواردة إلى الأسواق المركزية أول من أمس السبت، بحسب نشرة السوق المركزي لـ 35 طنا كانت مخزنة في البرادات.
وكان مدير مديرية التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة خليل عمرو، بين في تصريحات صحفية لـ الغد" الأسبوع الماضي أن الكميات التي تدخل السوق من مادة الثوم يوميا من 11 إلى 13 طنا فيما تبلغ الكميات الموجودة داخل البرادات حوالي 900 طن.
وأضاف عمرو سوف تزداد الكميات المعروضة في السوق خلال الأيام القادمة، لأن إنتاج مادة الثوم في منطقة الأغوار سيكون في العشرين من الشهر الحالي، وليس من مصلحة التجار أن تبقى كميات من مادة الثوم داخل البرادات بعد هذا التاريخ.
وقال عمرو إن الوزارة تسعى لتوفير المحاصيل الزراعية المختلفة بالجودة والسعر المناسبين، حيث تنتهج منظومة تحقق الاكتفاء الذاتي وتجري المسوحات اللازمة سنويا لدراسة الكميات التي تتم زراعتها، ودراسة حاجة السوق، وبناء عليه يتم فتح باب الاستيراد، وحماية المنتج المحلي.

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