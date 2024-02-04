Monday, 05 February 2024 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعتصام لمربي الأغنام أمام الزراعة لوقف السعودية استيرادها من الأردن

2/4/2024 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- نفذ مربو أغنام الأحد، اعتصاما أمام وزارة الزراعة، لعدم فتح باب التصدير للسعودية، جراء عدم تزويد الأردن لها بتقرير عن الوضع الوبائي.
وقال مزارعون لـ"الغد"، إن عدم فتح باب التصدير يلحق بهم خسائر كبيرة، كون مبيعات الخراف البلدية تعتمد بالدرجة الأولى على التصدير لدول الخليج.
من جهته، أوضح الناطق باسم الوزارة لورنس المجالي، أن الوزارة خاطبت الجانب السعودي بشأن تصدير الخراف البلدية حسب الأصول نهاية العام الماضي، وبانتظار الرد.
وقال المجالي، إن الوزارة طلبت في البداية من الجانب السعودي في آب (أغسطس) الماضي، تجديد الرخص الخاصة بالتصدير، والاستفسار عن شروطه الجديدة، مبينا أن السعودية طلبت من الأردن شروحات حول الوضع الوبائي وجرى تزويدها بها، وبانتظار الرد على طلب التصدير.
وأشار المجالي إلى أن وفدا سعوديا سيزور الأردن في 18 من الشهر الحالي للاطلاع على الوضع الوبائي.
وبلغت صادرات الأغنام البلدية للأسواق السعودية منذ رفع الحظر السعودي، في حزيران "يونيو" العام الماضي 58 ألف رأس، ما يشكل 13 % من الصادرات السنوية من الأغنام للسوق السعودية، والبالغة 400 ألف رأس.
وقالت مديرة مديرية زراعة المفرق د.ابتهال الخريشا حينها، إن السوق السعودية من الأسواق الرئيسية لصادرات الأغنام البلدية الأردنية، لافتة لوجود 12 ألف رأس جاهزة للتصدير للسوق السعودي بعد استيفائها للشروط.
وبينت أنه جرى الانتهاء من 14 ألف فحص لعدة إرساليات من الأغنام، لا سيما فحصي الحمى القلاعية والحمى المالطية بنسبة سلبية 100 %، مضيفا أن الكوادر العاملة في سياق عمليات التصدير، بذلت جهودا جبارة منذ رفع الحظر السعودي، عبر العمل في أيام العطل الرسمية، وحتى ساعات متأخرة.
وأكدت الخريشا، حينها أن الاشتراطات السعودية لاستئناف تصدير الأغنام، شملت إجراء الفحوصات المخبرية للحمى القلاعية والمالطية وبنسبة سلبية، إلى جانب إجراءات الحجر البيطري والأمن الحيوي.
وأشارت إلى أنه وبناء على تعليمات وزارة الزراعة، تم إنشاء غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية، لتسهيل عملية التصدير بطريقة ميسرة، ووفقا للاشتراطات السعودية في هذا السياق.

MENAFN04022024000072011014ID1107808786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث