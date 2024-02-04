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رغم 8 سنوات على منعها.. الأكياس البلاستيكية السوداء تنتشر في الأسواق

2/4/2024 11:19:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان ـ ما تزال الأكياس البلاستيكية السوداء تنتشر في محال تجارية بالأسواق المحلية، برغم منع وزارة البيئة تداولها وإنتاجها منذ أكثر من 8 أعوام.
كاميرا الـ"الغد"، وفي جولة ميدانية شملت محال تجارية، وأماكن بيع خضروات ومواد تموينية في مناطق بالعاصمة عمان، رصدت انتشاراً لأكياس التسوق البلاستيكية السوداء، والذي يعد مخالفا لبنود "نظام تنظيم استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل".
ووفق النظام الصادر في الجريدة الرسمية في آذار (مارس) 2017، منعت بنوده إنتاج واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء، باستثناء المستخدمة لجمع النفايات، والأشتال الزراعية، كما منع استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
وأرجعت الوزارة وغرفة صناعة الأردن هذا الانتشار لـ"وجود مصانع مجهولة الهوية، ما تزال تصنع هذه الأكياس البلاستيكية السوداء، وهو ما يحد من قدرتها على تطبيق النظام بالشكل المطلوب".
وتلقي غرفة تجارة الأردن "المسؤولية بالدرجة الأولى على المصانع التي تخضع لرغبة المواطنين بوجود مثل هذه الأكياس السوداء في محال التجزئة".
ولكن عدم قدرة الجهات المعنية على ضبط انتشار هذه الأكياس بحسب خبراء، يهدد "البيئة والمياه والثروة الحيوانية في الأردن، في ضوء أن هذه الأكياس تُصنع من البولي إيثيلين، وهي مادة مشتقة من تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي".
يأتي ذلك في وقت تدرس فيه حالياً لجنة متخصصة شكلتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء "وضع بنود لمواصفات تفصيلية للمواد المراد إعادة تدويرها، من بينها الأكياس البلاستيكية، وإن كانت آمنة للاستخدام في تعبأة المواد الغذائية وتغليفها"، وفق مديرها العام د. نزار مهيدات.
ولكن، وبحسب تأكيداته "لا يوجد لغاية هذه اللحظة أي توصية أو قرار بهذا الشأن، لكنها ستكون متوائمة مع الأنظمة والتعليمات والتشريعات المعمول بها حاليا، لضمان عدم تعارضها مع أي من بنودها".
ووفق الدراسات الدولية فإن "غالبية الأكياس البلاستيكية تُصنع من البولي إيثيلين، وهي مادة مشتقة من تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي"، في وقت يتم "استخدام 12 مليون برميل من النفط كل عام لإنتاج أكياس البلاستيك".
وأشارت إلى أن "كمية النفط التي يتطلبها إنتاج كيس بلاستيكي واحد يمكن أن تقود سيارة 11 متراً (36 قدماً)، وهو بذلك يسهم كثيراً باستنزاف هذا المورد الثمين ويسبب ارتفاع أسعاره".
وينتهي الجزء الأكبر من الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في مكبات النفايات، ما يؤدي لترشح مواد قد تكون سامة في التربة والمياه، وفق الخبيرة في نوعية المياه د. منى هندية.
وأشارت الى أن "باحثين حذروا من أن تلوث التربة بالبلاستيك المتناهي الصغر، يقدر بـ4 إلى 23 مرة من ذلك الذي يصيب البحار في العالم، نتيجة تلوثه بالمادة البلاستيكية نفسها".
وشددت على أن" تحلل جسيمات البلاستيك يكسبها خواص فيزيائية وكيميائية جديدة، ما يزيد من مخاطر تأثيراتها السامة على الكائنات الحية". كما أن "وجود المضافات كالفثالات وغيرها، والمعروفة بتأثيراتها الهرمونية، يمكنها تعطيل نظام الهرمون من الفقاريات واللافقاريات على حد سواء".
ولفتت إلى أن "التفاف أكياس البلاستيك حول الشعاب المرجانية، قد يحرمها من ضوء الشمس، ومن التيارات المائية المتجددة الداخلة والخارجة منها وإليها، والتي تحمل لها الغذاء والأكسجين، الأمر الذي يؤدي إلى تدهورها وموتها".
وأكدت "ضرورة أن تبذل الجهود في تقليل أنتاج واستعمال أكياس البلاستيك، وفرض ضريبة على هذه العملية، مع استمرارية توعية المواطنين بخطورة استخدامها، وإيجاد القوانين للحد من تداولها".
ونظراً لكونها خفيفة الوزن يتم انتزاع الأكياس البلاستيكية بسهولة بواسطة الرياح والسفر لمسافات طويلة عبر الرياح والمياه لتلويث الطبيعة.
وقد تسبب هذا في مشاكل كبيرة في بعض المناطق. على سبيل المثال تسد الأكياس البلاستيكية المهملة قنوات تصريف المياه والصرف الصحي والعبارات في بعض مناطق المملكة، مما تسبب بحدوث السيول، كما تشير إحداثيات وزارة الإدارة المحلية في تعاملها مع المنخفضات الجوية.
وتطال تأثيرات الأكياس البلاستيكية كذلك المواشي نتيجة تناثرها في أماكن الرعي، بحيث تتناولها الأغنام والماعز ما يتسبب في نفوق أعداد كبيرة منها، لكونها غير قابلة للهضم، وفق مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران.
وهذه المشكلة، بحد قوله "ليست جديدة وإنما يعاني منها مربي الماشية في الأردن منذ أكثر من 15 عاماُ، ودون حلول لمواجهتها".
وتضاف هذه المعضلة لـ"مشكلات أخرى يعاني منها مربي الماشية من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وظهور الأوبئة"، بحسبه.
وشدد العوران على أن "هنالك حاجة ملحة لوجود تشريع يمنع استخدام الأكياس البلاستيكية في الأردن وبشكل نهائي، أو استبدالها بأخرى قابلة للتحلل، وصديقة للبيئة".
ولا يتفق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وممثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية فيها م. علاء أبو خزنه "مع التوجهات الحكومية بمنع الأكياس البلاستيكية السوداء المصنعة من مواد معاد تدويرها، لكونها تخالف مفاهيم الاقتصاد الدائري العالمية".
وشدد على أن "غالبية المصانع في الأردن ملتزمة بالنظام الصادر عن وزارة البيئية رغم انعكاساته السلبية على هذه الفئة، من ناحية فقدان قدرتها على تسويق الأكياس البلاستيكية المصنعة وفقاً لما ورد في بنود النظام".
ويقدر عدد المصانع التي تنتج الأكياس البلاستيكية في الأردن ما بين الـ150 مصنعاً و170، فيما تُشغل 8 آلاف عامل غالبيتهم أردنيون، وفق إحصائيات غرفة صناعة الأردن.
ولفت إلى أن "الثقافة السائدة بين أفراد المجتمع المحلي تذهب باتجاه تفضيل الأكياس البلاستيكية السوداء لتعبئة المنتجات الغذائية، التي يتم شراؤها من المحال التجارية المختلفة".
ذلك الأمر، بحسبه "أدى إلى وجود مصانع غير مرخصة في الأردن تقوم بإنتاج مثل هذه الأكياس البلاستيكية السوداء لتلبية احتياجات المواطنين".
ولكن "ثمة بعض المصانع وبعد اخذ موافقة وزارة البيئة تنتج الأكياس البلاستيكية السوداء، ومن مواد معاد تدويرها وبنسبة 100 %، ولغايات تصدريها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبناء على طلب قدم منها ومنذ عامين في هذا الشأن"، كما ذكر.
ولفت إلى أن "التوجه العالمي يذهب باتجاه استخدام الأكياس المصنعة من مواد معاد تدويرها، لكونها تقع ضمن إطار الاقتصاد الدائري".
وبين أن "بعض الدول وجدت أن استخدام بدائل البلاستيك سينتج عنه أضرار أكثر بكثير، مثل الأكياس المصنعة من الورق التي تتطلب كميات كبيرة من المياه، الى جانب التكلفة العالية لتصنيعها".
ودعا أبو خزنه "الحكومة إلى إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدام المواد المعاد تدويرها لتصنيع منتجات جديدة، ووضع إعفاءات خاصة لها، لتشجيع المصنعين على استعمالها في صناعاتهم".
وعلى صعيد التزام المحال التجارية ببنود النظام أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق على أن "هنالك بعض محلات التجزئة قد لا تكون ملتزمة بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية السوداء".
ولكن، ومن وجهة نظره فإن "المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على المصانع في الأردن من ناحية إنتاج الأكياس البلاستيكية السوداء، بحيث أن توفرها يدفع بالتجار لاستخدامها في تعبأة المنتجات الغذائية المختلفة التي يبتاعها المواطنين".
وأيد توفيق "مسألة تفضيل المواطنين لاستخدام الأكياس السوداء في التسوق ما يحكم قضية تصنيعها من عدمه".
ولكن أكد على أن "المحلات التجارية الكبيرة اتجهت نحو استخدام الأكياس البلاستيكية الصديقة للبيئة، وخاصة الورقية، والذي يعد خطوة متقدمة، إذ أصبح العديد من المواطنين يقبلون على استعمالها".
وأعرب عن أمله في أن "يتم التشديد على المصانع بعدم إنتاج هذه الأكياس المضرة بالبيئة، رغم أن انتشارها أصبح شبه معدوم، في ظل الحملات التوعوية المكثفة التي شاركت فيها الغرفة مع وزارة البيئة".
لكنه دعا الى "استمرار تنفيذ هذه الحملات التوعوية وصولاُ الى تحقيق الهدف بمنع وجود الأكياس البلاستيكية السوداء، وبصورة نهائية في المملكة".
ورغم أن وزارة البيئة ضبطت ثمانية أطنان من الأكياس المخالفة العام الماضي، لكنها تؤكد وعلى لسان مساعد الأمين العام للشؤون الفنية فيها د. جهاد السواعير على "ارتطام تطبيق النظام بجملة من التحديات تتمثل في وجود عدد كبير من المصانع غير محددة الهوية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة، والتي تعمل على توريد أو إنتاج الأكياس المخالفة لأحكام هذا النظام للأسواق المحلية الكبرى".
يأتي ذلك في وقت " تقوم فيه وزارة البيئة بعمل جولات تفتيشية كل شهرين على المصانع والمحلات التجارية الكبرى، لمراقبة كمية وجودة الأكياس ومطابقتها لأحكام هذا النظام، بحيث ترسل المخالفة منها بعد ضبطها الى مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة"، بحسبه.

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