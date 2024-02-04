وزير الخارجية الفرنسي: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التطورات في المنطقة تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع.
ودعا شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في القاهرة، لوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.
قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن بلاده ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة، مشددا على أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف سيجورنيه، أن الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية.
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