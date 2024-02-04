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وزير الخارجية الفرنسي: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة

2/4/2024 11:19:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التطورات في المنطقة تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع.

ودعا شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في القاهرة، لوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن بلاده ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة، مشددا على أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.

وأضاف سيجورنيه، أن الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية.

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