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الاستيطان في غزة.. إحياء على حساب الأحياء

2/4/2024 11:19:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله - شكل ما يسمى مؤتمر "النصر والعودة إلى غزة" انعطافة في تجسيد شهوة صهيونية، تنادي بـ"تصحيح الظلم التاريخي" و"محو العار" و"استعادة جزء من أرض الميعاد"، حسب وصـف من تـدور في خلـدهم هذه النزعات.
المؤتمر نظمته جمعيات استيطانية وأحزاب اليمين المتطرف الإسرائيلي في كانون الثاني (يناير) الماضي على أراضي القدس المحتلة، بمشاركة 12 وزيرا من حكومة الاحتلال، ونحو 14 عضو كنيست.
بن غفير وسموتريتش وكاتس وداغان، كان لمشروع إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة نصيب الأسد من خطاباتهم أمام مئات المؤتمرين، واستخدموا لدعمه عبارات تحريضية رنانة، فيما نصبت يافطة فوق رؤوس الحضور كتب عليها: "الترانسفير وحده ما سيجلب السلام".
ووقع الوزراء وأعضاء الكنيست إلى جانب المشاركين عريضة "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، بداعي أن ذلك وحده ما سيحقق "الأمن" لدولة الاحتلال.
وفي المؤتمر، عرض مخطط ينص على إقامة عدة بؤر استيطانية في قطاع غزة، إحداها في بيت على مشارف بيت حانون شمالاً، تحمل اسم "يشي"، وبؤرة أخرى باسم "ماعوز" تقام على الساحل الجنوبي لقطاع غزة، و"شعاري حيفل غزة" في خان يونس، وبؤرة مخصصة للمستوطنين الحريديين جنوب رفح تسمى "حيسد لألفيم".
ونشرت في كانون الأول(ديسمبر) الماضي، شركة العقارات الصهيونية "جبال الذهب" إعلانين لمشاريع بناء استيطاني داخل قطاع غزة، الأول بعنوان "الآن وبسعر الاستفتاح"، والثاني "استيقظوا. بيت على الساحل. هذا ليس حلما"، وشمل على رسم هندسي ومخططات للبيوت المنوي بناؤها وبجوارها صور بيوت الفلسطينيين المدمرة.
وبحسب عليان الهندي، الباحث في الشأن الصهيوني، فإن هناك مخططات قديمة ترعاها المؤسسات العميقة في دولة الاحتلال، أحدها تضمن فكرة الاستيلاء على المنطقة الممتدة من وادي غزة حتى شمال القطاع في إطار أي حرب قادمة شاملة تشن ضد قطاع غزة، بغية إخضاعها للسيادة الصهيونية وإقامة المستوطنات هناك.
وأشار إلى أنه وبتتبع كل الحروب التي كان يشنها الاحتلال على قطاع غزة، يبرز دوما الحديث من قبل المسؤولين الصهاينة ومن كافة الأحزاب، عن طرد المواطنين وإقامة المستوطنات، ويضاف إلى ذلك أن الخطاب الرسمي ما زال يتعامل مع القطاع بذات المصطلحات التي كانت تستخدم قبل الانسحاب منه عام 2005، ومثال ذلك تكرار مصطلحي "حيفل عزة" و"الإدارة المدنية" في العدوان الحالي.
وقال عليان: "الجيش ما يزال متمسكا بالمصطلحات القديمة، حاله حال من يؤمنون بأن هناك وعدا ربانيا بالعودة للاستيطان في قطاع، وبالتالي لا المؤسسة الرسمية ولا الاستيطانية اليمينية المتطرفة التي تؤمن بـ(الخلاص وجمع المنافي) تخلت عن هذه الفكرة".
ونشطت مخططات إعادة احتلال قطاع غزة والعودة للاستيطان فيها بمجرد أن صادقت الكنيست على تنفيذ خطة الانسحاب أحادي الجانب، التي أقرها وزير حكومة الاحتلال الأسبق أريئيل شارون عام 2005، وشملت إخلاء 8000 مستوطن من قطاع غزة، و2000 آخرين من 4 مستوطنات أقيمت على أراضي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية.
ويعد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إسحق رابين عراب فكرة الاستيطان في قطاع غزة، التي بدأت عام 1973 ببؤرة استيطانية أولى حملت اسم "ناحال قطيف"، إلى أن وصلت عام 2005 إلى 21 مستوطنة، 16 منها بين دير البلح ورفح تعرف باسم تجمع "غوش قطيف" الاستيطاني، إلى جانب 5 مستوطنات أقيمت على أراضي شمال القطاع.
وقالت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عظمة يهودية" ليمور سون هار ميلخ: "فرحتنا غير متناهية عقب التصحيح التاريخي، لكننا يجب أن نواصل المهمة حتى تكتمل".
كان هذا جزءا من خطاب ألقته في آذار (مارس) الماضي 2023، عقب مصادقة الكنيست على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب "الليكود" يولي إدلشتاين، وينص على إلغاء بنود من قانون "فك الارتباط"، كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في شمال الضفة الغربية، وهي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".
وأضافت هار ميلخ في خطابها: "مهمتنا الآن هي ضمان استعادة المستوطنات الأربع التي تم إخلاؤها، ومهمتنا الأخرى هي العودة إلى تلك الموجودة في غوش قطيف وإعادة بنائها".
ويؤكد الباحث في الشأن الصهيوني وديع عواودة، أنه وبعد 3 سنوات من تنفيذ خطة "فك الارتباط" ظهرت فكرة العودة إلى "غوش قطيف"، وكان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي الأسبق أوري أريئيل، الذي يعتبر أحد قادة المجلس الاستيطاني "يشع"، تحدث عن إمكان العودة قائلا في مؤتمر للصهيونية الدينية "سنعود إلى غوش قطيف عاجلاً أم آجلاً".
وكشفت عمليات التوغل البري في قطاع غزة، التي باشر بها جيش الاحتلال بعد عشرين يوما من انطلاق عدوانه في السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، ما يعتمل دواخل المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية من مخططات.
ومؤخرا تم تداول مقطع مصور لأحد جنود الاحتلال وهو يهتف داخل قطاع غزة: "سنكمل المهمة التي كلفنا بها. اغزُ واطرد واستقر".
ولا يمكن لهذه المواقف أن تتبلور إلا إن اتكأت على مواقف رسمية تنادي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والعودة للاستيطان هناك، وفعلا تجلى ذلك في التصريحات التي أطلقها الوزراء والمسؤولون المشاركون في المؤتمر الاستيطاني آنف الذكر.
رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يوسي داغان، قال: "نحن عائدون إلى غوش قطيف. -(وكالات)

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