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في غزة.. الصورة كل ما تبقى للنازحين من ذويهم

2/4/2024 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله-"حياتي التي بنيتها منذ 10 سنوات، بيتي، وأولادي، وزوجي، كلهم راحوا، حتى الهاتف الخلوي الذي كان يحتوي على صورهم تحطم بالقصف، ولم يتبق لي شيء منهم، يا ليتني استشهدت معهم"، تقول إحدى الأمهات المكلومات من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وتضيف: راحوا أولادي الـثلاثة وزوجي وبيتي جراء قصف الاحتلال لمنزلنا في المخيم، ولم يبق لي سوى هذا الرضيع، الذي لا يمكنه التعرف على أحد من أشقائه أو والده.
أتت الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما على كل شيء، مسحت المنازل وسوتها بالأرض، وطمست معالم الأحياء السكنية والأزقة والطرقات، ولم يعد أي من مقومات الحياة البشرية في مناطق سويت بالأرض.
وفي ظروف مشابهة للوالدة المكلومة، يقول ماهر الأخرس وهو يمسك هاتفه: "هذه لين، وهذا نسيم، وهذه زوجتي، وهذه ابنة اخي، لم يتبق لي منهم إلا الصور، في لحظة لم يعد هناك مستقبل لا لك ولا لأولادك، ليتني كنت معهم ولم أبق وحيدا".
ويضيف، "أنا مريض سرطان حدث العدوان خلال تواجدي للعلاج في مدينة القدس، وبعد أكثر من شهر من بدء العدوان تمكنت من العودة، وعندما عدت لم يكن هناك أحد في بيتي، أولادي، وزوجتي ووالدتي جميعهم استشهدوا". بعد وصولي أبلغني أقاربي أن الاحتلال قصف المربع السكني الذي أقطنه أنا وعائلتي في خان يونس، وارتكب مجزرة قصف فيها 10 منازل، بينها منزلي المكون من 4 طوابق، واستشهدت زوجتي واولادي الأربعة وامي وشقيقتي وأولادها الأربعة، وزوجات اخوتي وابنة أخي، و10 من النازحين.
ومن أمام ركام المنزل المحطم قال: هنا دفنت الأحلام والذكريات راح المربع كله لم يعد هناك فرصة حتى لتذكرهم من خلال المكان، لم يعد هناك بيت، ولا عائلة، حرمت من لقاء أي من أطفالي، أو حتى من وداع أخير أو عناق لجثامينهم.
ويتابع: "كل ما في الحياة بات مؤلما، وعندما ينادي أحدهم والده التفت، لأتذكر أنني لست المقصود لأنني أصبحت وحيدا، وراحوا الأولاد".
الطفل محمد قديح الذي لم يتجاوز السابعة، يقول: كنا قاعدين أنا وأهلي في بيتنا في خان يونس في عبسان الكبيرة، ونزحنا وهناك قصف المنزل، وتحت الأنقاض كانت قدمي عالقة، إلى أن تم إنقاذي، ولكن أمي ولين ولامار ولانا استشهدوا، وأنا الناجي الوحيد.
ويضيف الطفل قديح، بعد ما أنهيت علاجي في المستشفى إثر إصابتي، ذهبت للعيش عند عمي النازح في المدرسة.
ويتابع ممسكا هاتفا وقال: هذه صورة أختي لامار كنت أذهب معها للسوبر ماركت، وكنا نلعب مع بعضنا، وهذه لانا كنت أذهب معها إلى المدرسة وأحبهم كثيرا.
فيما تقول عمة الطفل محمد، إن أسرة شقيقها والد محمد، نزحت خوفا من الموت إلى منطقة اعتبروها أكثر أمانا، إلا أن القصف استهدفهم، واستشهدوا وأصيب محمد.
وتضيف، إن والد محمد يعمل في الخارج، وكان يعمل ويكد من أجل تأمين مصاريف دراستهم، وأنه أبلغ باستشهاد أسرته عبر الهاتف، واحتسبهم عند الله شهداء.
وللأطفال في قطاع غزة النصيب الأكبر في القتل والإصابة والتشريد، ومن نجا من الموت يواجه الآن تحديات في الصمود في ظل أوضاع مأساوية تشهد نقصا في كل شيء وخاصة الغذاء والدواء والعلاج، والملابس الشتوية والأغطية مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة التي فاقمت معاناتهم.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، قالت الجمعة الماضي: إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة، باتوا غير مصحوبين، أوانفصلوا عن عائلاتهم، بعد نحو 4 أشهر على بدء العدوان الصهيوني.
وأوضحت اليونيسف أنه في حالات النزاعات، يقوم الأقارب برعاية الأطفال الذين يجدون أنفسهم دون ذويهم، إلا أن "السكان في غزة حاليا يفتقرون إلى المواد الغذائية والمياه والمأوى وتواجه هذه العائلات صعوبة في تلبية حاجاتها أطفالها وأفرادها".
وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، ما أسفر عن استشهاد 27.238 شخصا منهم 60 % تقريبا من الأطفال فقط وما يناهز 40 % من العدد الإجمالي للشهداء بواقع ما يقارب 11 ألف شهيد من الأطفال خلال عدوان الاحتلال المتواصل، فيما أصيب نحو 65 ألفا غالبيتهم من النساء والأطفال أيضاً، منهم كثيرون بُترت أطرافهم.-(وكالات)

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