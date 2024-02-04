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الاحتلال يعطل صفقة الأسرى بمزيد من المجازر

2/4/2024 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- دخلت حرب الاحتلال ضد غزة شهرها الخامس على وقّع ارتكابه 14 مجزرة وحشيّة جديدة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 127 شهيداً و178 جريحاً خلال الساعات الماضية، بما يؤدي لارتفاع حصيلة عدوانه إلى 27.365 شهيداً و 66.630 جريح، فيما ما يزال زهاء 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وتواصل طائرات الاحتلال الحربية شنّ غاراتها الهمجيّة ضد مختلف مناطق القطاع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى، أسوّة باستهدافه روضة تؤوي نازحين فلسطينيين شرق رفح، جنوباً، مما أدى لارتقاء العديد من المدنيين وإصابة العشرات بجروح بليغة.
وجددت المدفعية الاحتلالية العنيفة قصف المربعات السكنية في محافظة خانيونس، جنوباً، ومحيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح، وسط تخوفات من تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شحّ المواد الطبية والمساعدات الغذائية.
ولم تسلم الأبنية السكنية والمدنية من قصف الاحتلال الهمجّي في مناطق مختلفة من القطاع، مثل مخيم النصيرات، وسطاً، و"حي المنارة" جنوب شرق خان يونس، ومدينة رفح، جنوباً، واستهداف محيط مستشفى غزة الأوروبي، وقصف أبراج سكنية في "حي الرمال" بمدينة غزة، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
وشهدت الساعات الماضية معارك محتدمة في مدينة غزة واشتباكات عنيفة في عدة محاور في خانيونس، بين فصائل المقاومة الفلسطينية التي تصدت لقوات من جيش الاحتلال.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير الفاشي "ايتمار بن غفير" الأحد، وتعتبرها استعمارية عنصرية وتحريضاً مفضوحاً على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.
وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها الأحد، إن "بن غفير" يتفاخر بتكرار تحريضه في تحد سافر للإدارة الأميركية ومواقفها المعلنة والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، والمطالبة باتخاذ الإجراءات لوقف مظاهر الإبادة وإبعاد شبح المجاعة في عموم القطاع.
وأضافت أن المتطرف "بن غفير" يُسقط صفة الإنسانية عن الغزّي ولا يتعامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل.
وقالت إن "بن غفير" يرفض، في تصريحاته الصحفية، تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل فلسطيني أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية بالقطاع حتى يصبح غير قابل للحياة ويدفع سكانه بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم من أرضهم.
وأشارت إلى أن "بن غفير" يدعو لاستمرار حرب الإبادة وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع الشعب الفلسطيني للهجرة بالقوة، بما يعدّ إفشالاً متعمداً لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.
وطالبت "الخارجية الفلسطينية" بفرض عقوبات دولية رادعة على المتطرف "بن غفير" باعتباره تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.
إلى ذلك، يعرقل تصعيد الاحتلال ضدّ جنوب قطاع غزة الجهود الدبلوماسية لإنجاز "صفقة تبادل الأسرى" المزّامنّة للتحرك الأميركي والفرنسي بالمنطقة بعد استهداف روضّة تأوي نازحين أغلبهم أطفال باتوا في عداد الشهداء والجرحى، وسط إنقسام داخلي إسرائيلي بين الضغط لاستمرار العدوان لما لانهاية، مقابل مطلبي استرداد أسراهم ورحيل حكومة الحرب بانتخابات مبكرة.
ويتماهى المقترحان الأميركي والفرنسي في الخطوط العريضة والنتيجة النهائية التي تقود إلى "حل الدولتين" ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ولكنها تجد معارضة صهيونية، بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية أن مرتكزها الأساس يقوم على ضرورة إنهاء عدوان الاحتلال بالكامل وانسحاب جيش الاحتلال خارج قطاع غزة وعودة النازحين وإعادة الإعمار.
وكلما ارتفعت أصوات الشارع الصهيوني المناهضة؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، يسعى لتهدئته بخطاب التطرف، عبر تأكيده بأن الحرب على غزة لن تنتهي إلا بالقضاء على "حماس"، وهو غير معني بنهاية الحرب لضمان بقائه بمنصبه لأطول فترة ممكنة، وذلك في اجترّار واضح لنفس الرواية الصهيونية غير المنطقية والمُستهلكة حتى في داخل عقر الكيان المُحتّل نفسه.
وقد أوضحت حركة "حماس" أن التشاور حول مقترح الإطار العام الذي تمّ تداوله في اجتماع باريس الرباعي، يرتكز على "أساس وصول المفاوضات لإنهاء كلّي للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وتأمين إيواء النازحين، وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جدّية للأسرى، والإقرار الدولي العمَلي بحقّ الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وقال القيادي في "حماس"، أسامة حمدان، إن الحركة "ستكون حيث مصلحة الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنها على "تواصل وتشاور دائم مع كافة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، لا سيما شركاء ورفاق الميدان والسلاح".

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