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11.500 طفل قتلوا في غزة

2/4/2024 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
جدعون ليفي 4/2/2024

حوالي 260 اسما لأطفال في عمر صفر؛ وأسماء أطفال لم يحتفلوا بعيد ميلاد واحد، ولن يحتفلوا أبدا، وهاكم أسماء بعضهم: عبد الجواد هوسو، عبد الخالق بابا، عبد الرحيم عواد، عبد الرؤوف الفرا، مراد أبو سيف، نبيل العايدي، نجوى رضوان، نسرين النجار، عدي السلطان، زياد البهبهاني، زين الجاروشة وزينة شتات. ما الذي حلم به آباؤهم أن يحدث معهم؟ بعد ذلك مئات الأسماء الذين في جيل سنة أو سنتين، أطفال في جيل 3 و4، أطفال أبناء 5 و6 و7 و8 وحتى الفتيان أبناء الـ17.
آلاف الأسماء، اسم تلو الآخر، من بين الـ11.500 طفل الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأربعة الأخيرة في غزة. القائمة تمر مثل قائمة الأسماء في نهاية فيلم طويل، وموسيقا حداد في الخلفية. قناة "الجزيرة" عرضت في نهاية الأسبوع قائمة الأسماء المعروفة لها، نحو نصف الـ11.500 طفل الذين قتلوا حسب وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس. هناك طفل يقتل في كل ربع ساعة، واحد من بين كل مائة طفل في غزة يموت.
حولهم بقي الأطفال الذين شاهدوا موت أعزائهم أمام ناظريهم، والوالدان اللذان دفنا أطفالهما الرضع، والذين تم إخراج جثامينهم من النار ومن بين الأنقاض، آلاف الأطفال المعاقين وعشرات آلاف الأطفال المصابين بالصدمة الدائمة. حسب بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 10 آلاف طفل أصبحوا أيتاما في هذه الحرب، التي يقتل فيها في كل ساعة اثنتان من الأمهات.
لا يمكن لأي تفسير أو مبرر أو ذريعة أن تغطي على هذه الأعمال الفظيعة الى الأبد. من الأفضل ألا تحاول الدعاية الإسرائيلية حتى فعل ذلك. سواء قصص "حماس هي المذنبة في ذلك" أو "مبررات الاختباء في داخل المدنيين". أعمال فظيعة بهذا الحجم لا يوجد لها أي تفسير، باستثناء وجود حكومة وجيش ليس لهما حدود قانونية وأخلاقية.
يجب علينا التفكير في هؤلاء الأطفال الذين ماتوا في الأسرّة والأطفال الذين حاولوا الهرب من أجل النجاة بحياتهم عبثا، يجب علينا إغماض العيون للحظة وتخيل عشرات آلاف الجثث الصغيرة، واحدة الى جانب الأخرى، وأن نفتح العيون ونشاهد القبور الجماعية وغرف الاستقبال المتفجرة وسيارات الإسعاف التي تلقي من داخلها المزيد من الأطفال الذين يتم حملهم بسرعة وبذعر ولا تتم المعرفة إذا كانوا أحياء أو أمواتا. هذا يحدث الآن أيضا على بعد مسافة ساعة سفر أو أكثر بقليل عن تل أبيب. هذا يحدث من دون أن تتم تغطيته إعلاميا في إسرائيل ومن دون إجراء نقاش عام حول هذا التطاول العنيف الذي سمحت به إسرائيل لنفسها في هذه المرة أكثر من أي وقت مضى. هذا أيضا يحدث من دون أن يقدم أي شخص لنفسه تقريرا عن نتيجة هذا القتل، وما الذي ستكسبه إسرائيل بالضبط منه، وما الثمن الذي ستدفعه مقابل ذلك. يجب أن تحافظوا على الهدوء، نحن نقتل الأطفال.
الكليشيهات بائسة ومعيبة. "هم الذين بدأوا"، "لا يوجد خيار آخر"، "ماذا تريدون أن نفعل"، "الجيش الإسرائيلي يفعل كل ما في استطاعته لتجنب قتل الأبرياء". ولكن الحقيقة هي أن كل ذلك لا يهم إسرائيل، وهي حتى لا تهتم ومن وجهة نظر القتلة، فإن الفلسطينيين في نهاية المطاف لا يحبون أولادهم، وفي الأصل هؤلاء كانوا سيكبرون ويصبحون مخربين. في هذه الأثناء، إسرائيل تقوم بمحو أجيال في غزة، وجنودها يقتلون الأطفال بأعداد تنافس الأعداد في أكثر الحروب وحشية. هذا لن يُنسى لها ولا يمكن أن يُنسى. كيف يمكن لشعب أن ينسى من قتل أطفاله بهذا الشكل. وكيف يمكن لأصحاب الضمائر في كل العالم الصمت على قتل جماعي للأطفال كهذا؟. وحقيقة أن إسرائيل لا تتأثر من داخلها ولا تذرف الدموع ومن دون ضمير وفقط هي تريد المزيد من هذه الحرب حتى "الانتصار الكامل"، لا تلزم العالم. هناك هم يشاهدون ويشعرون بالصدمة.
الحقيقة هي أنه لا يمكن الصمت. حتى أن إسرائيل الغارقة جدا في الحداد والقلق على مصير المخطوفين؛ حتى إسرائيل التي جربت هي نفسها الأعمال الفظيعة في 7 تشرين الأول (اكتوبر) لا يمكنها تجاهل ما يحدث في غزة؛ 7 دقائق استغرق عرض أسماء آلاف الأطفال القتلى الذين يمرون أمام العيون بالسرعة نفسها التي مرت فيها حياتهم البائسة وبطريقة لا يمكن الصمت عليها؛ 7 دقائق من الاختناق والألم والخزي الكبير.

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