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بايدن مد حبل نجاة لنتنياهو وهو ما يزال يرفض

2/4/2024 11:19:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 4/2/2024
بعد أسبوع تقريبا من التهديدات والوعود، ردت الولايات المتحدة، مساء يوم الجمعة الماضي، على هجوم الميليشيات المؤيدة لإيران في العراق والذي قتل فيه ثلاثة جنود أميركيين من إصابة مسيرة انتحارية. طائرات أميركية هاجمت أكثر من 85 هدفا في سبع قواعد لحرس الثورة الإيراني والميليشيات الشيعية في سورية والعراق.
الأميركيون لم يهاجموا أهدافا في الأراضي الإيرانية رغم أنهم عادوا وأوضحوا أنهم غير معنيين بمواجهة عسكرية شاملة مع النظام في طهران. لقد اهتموا بنشر تحذيرات قبل وقت كاف مسبقا، من أجل أن يخلي الإيرانيون ضباطهم الكبار الذين كان يمكن أن يصابوا.
القصف الأميركي تركز على منظومات التحكم والسيطرة ومحاور لوجستية ومخازن سلاح. هذا يذكر بشكل كبير بهجمات إسرائيل ضد مواقع مشابهة (قبل بضع ساعات نسب لإسرائيل هجوم آخر كهذا في دمشق)، حتى لو كانت هذه الأمور تمت هنا بحجم أكبر بكثير. في الصباح الذي سبق الهجوم نشر عن محادثة هاتفية، بين وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت. الإدارة الأميركية تبث أنه بذلك لم ينته الرد وأنه ستكون هناك هجمات أخرى. الجهود الأميركية ضد الميليشيات الشيعية في العراق وفي سورية تنضم الى هجمات التحالف ضد الحوثيين في اليمن، ردا على اعتداءات الحوثيين على مسارات الملاحة وإطلاق النار نحو ايلات (أول من أمس، اعترضت إسرائيل بنجاح صاروخا بالستيا حوثيا آخر، فوق البحر الأحمر)، لكن في كل الحالات يبدو أن الأميركيين يفضلون في هذه المرحلة المس بوكلاء إيران وليس قلب المحور الراديكالي، أي النظام نفسه.
في "نيويورك تايمز"، نشر قبل الهجمات بأن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي أصدر تعليمات لرجاله من أجل تجنب مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة ومحاولة فصل إيران عن نشاطات الميليشيات، بهدف خلق هامش نفي، على الأقل جزئيا، للنظام في طهران. وحسب التقرير، فإن خامنئي يرى بقاء النظام كهدف أساسي ويخشى من أن تصادما عسكريا واسعا مع الولايات المتحدة يمكن أن يعرض هذا الهدف للخطر.
النظام في إيران لا يتمتع بالشعبية في أوساط المواطنين وهو يواجه تحديا دائما، ينبع من وجود اقتصاد ضعيف ونسبة بطالة مرتفعة وفساد واحتجاجات مدنية ضد قمع حقوق الفرد والإرهاب من جانب داعش ومنظمات انفصالية. خامنئي يخاف جدا من الأميركيين الى درجة أنه أعاد الى العمل وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف من أجل أن يقدم الاستشارة للنظام في محاولة لتبريد الأزمة.
في جهاز الأمن في إسرائيل، عرفوا مسبقا طبيعة الهجوم الذي خططت له الولايات المتحدة، ولكنهم حتى الآن يأملون أن تشدد الولايات المتحدة ردها إذا واصلت الميليشيات الشيعية والحوثيين هجماتهم. أثناء الحرب في غزة، نشر عن عدد كبير نسبيا من هجمات إسرائيل ضد أهداف إيرانية في سورية قتل فيها عدد من الشخصيات الرفيعة في حرس الثورة الإيراني.
حماس تؤجل في هذه الأثناء ردها على الاقتراح المصري-القطري حول المرحلة المقبلة في صفقة إطلاق سراح المخطوفين. مصادر أميركية وإسرائيلية قالت إنه تلوح فجوة معينة في المواقف داخل حماس نفسها. بالتحديد حماس الخارج، وعلى رأسها إسماعيل هنية وخالد مشعل، تعرض الآن موقفا متشددا أكثر، وهي تريد ضمان أن الهجوم الإسرائيلي في القطاع لن يتم استئنافه بعد استكمال المرحلة الأولى المخطط لها، التي فيها سيتم إطلاق سراح حوالي 35 امرأة ومسنا وجريحا خلال ستة أسابيع وقف إطلاق النار. في حين أن حماس الداخل برئاسة يحيى السنوار تميل الى الاكتفاء بوقف إطلاق النار الموعود الآن.
في الجيش الإسرائيلي ينسبون الفروق لزيادة الضغط المستخدم على حماس في الميدان. في الأيام الأخيرة قتل كل يوم بضع عشرات من نشطاء حماس في الاقتحامات العسكرية في شمال القطاع، وبالجهد المتزايد في خانيونس الذي يشمل الآن أيضا احتلال غرب المدينة. مع ذلك، في إسرائيل يعترفون أنه لا يتم الآن تشخيص أي نقطة انكسار. الصعوبات المعروفة في تحقيق التوقعات، تحرير المخطوفين بعملية عسكرية واغتيال كبار قادة حماس، بقيت على حالها.
يوم الخميس الماضي، ناقش الكابنت الأمني الموسع عرض الوسطاء. بعض التفاصيل مثل النسبة بين عدد المخطوفين الذين سيتم إطلاق سراحهم وعدد السجناء الذين سيحصل عليهم الفلسطينيون في المقابل وهوية المفرج عنهم لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن. مع ذلك، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء الليكود وأحزاب اليمين المتطرف يواصلون بث خط موحد، وهو أن إسرائيل لن توقف الحرب ولن تطلق سراح آلاف السجناء. الاقتراح المصري-القطري تؤيده الولايات المتحدة، الذي تسوقه الآن كجزء من صفقة إقليمية كبيرة تشمل كل شيء. عملية الإدارة يمكن أن تشمل الى جانب حل مشكلة المخطوفين أيضا، إقامة نظام جديد في القطاع بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، الدفع قدما من جديد بحل الدولتين والقيام بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية وتأسيس محور إقليمي قوي لصد إيران. وزير الخارجية الأميركي، انطوني بلينكن، سيصل اليوم (أمس) الى المنطقة للدفع قدما بهذه المبادرة.
الجدول الزمني، الذي في إطاره تعمل الإدارة الأميركية، مكتظ. أولا، الدول العربية السنية تضغط لوقف الحرب في القطاع قبل شهر رمضان الذي سيبدأ في الأسبوع الثاني في شهر آذار (مارس) المقبل. ثانيا، الخطة الإقليمية الطموحة يجب أن تبدأ بالتقدم خلال الربيع قبل أن يدخل سباق المنافسة على الرئاسة الأميركية في أشهره الأخيرة قبل الانتخابات في تشرين الثاني.
رجال الرئيس الأميركي بدأوا في حملة إحاطات طويلة في أوساط المحللين الكبار في وسائل الإعلام الأميركية من أجل عرض المبادرة، التي يتم وصفها وكأنها نظرية بايدن للشرق الأوسط. ورغم أن الخطة معقدة جدا ومليئة بالعوامل المختلفة وتعتمد على حسن نية كل الأطراف (الأمر المشكوك فيه)، إلا أن البيت الأبيض يحاول إظهار التفاؤل.
في واشنطن يفترضون أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، يريد التوقيع على حلف دفاع مع أميركا الى جانب اتفاق التطبيع مع إسرائيل، حتى قبل الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. في الوقت نفسه، يعتبرون هناك المبادرة الإقليمية حبل نجاة محتملا لنتنياهو، الذي ضعفت مكانته في الداخل جدا بعد "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (اكتوبر). نتنياهو الآن يبث خطا معاكسا يفيد بأنه هو الذي سيمنع بكل الطرق إقامة الدولة الفلسطينية وسيفشل أي محاولة لدمج السلطة الفلسطينية في حل "اليوم التالي" في القطاع.

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