بايدن مل هو الآخر

أسرة التحرير 4/2/2024

بعد سبعة أيام من انضمام إسرائيل الى النادي المتضعضع للدول المتهمة بالإبادة الجماعية، أضيفت الى قائمة الدول، مثل إيران وكوريا الشمالية التي أمر الرئيس الأميركي بتجميد مداخيلها ومنع دخول جزء من مواطنيها الى بلاده. بشكل رسمي صدر المرسوم الرئاسي ضد أربعة مستوطنين متطرفين، لكن الشروحات التي رافقته تستهدف مباشرة القيادة السياسية الأعلى. فالإدارة الأميركية تقضي لأول مرة، بشكل علني، بأن عنف المستوطنين المتطرفين يهدد بشكل استثنائي الاستقرار في الشرق الأوسط ويمس بالأمن القومي وبالسياسة الخارجية الأميركية. كان يمكن أن نتوقع من رئيس الوزراء أن يتناول باهتمام شديد الخطوة الرئاسية الشاذة ويعد بأن يتخذ بلا إبطاء إجراءات حازمة لكبح عنف المستوطنين تجاه عديمي الوسيلة. لكن بنيامين نتنياهو، كعادته، يفضل أن يكذب وأن يشكك بمصادر معلومات الرئيس الأميركي. وكان مكتبه أعلن بأن "إسرائيل تعمل ضد خارقي القانون في كل مكان، وبالتالي لا مكان للإجراءات الشاذة في هذا الشأن".

منذ كارثة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يوجد عدد لا يحصى من أحداث عنف المستوطنين المسلحين الذين يمسون بفلاحي الأرض وبالرعاة الفلسطينيين. سكان 16 تجمعا فلسطينيا هجروا بيوتهم من رعب المستوطنين. في حالات قليلة، أقصى الجيش الإسرائيلي مشاغبين من خدمة الاحتياط وصادر سلاحهم. نشطاء حقوق الإنسان الذين تجندوا لحماية المزارعين الفلسطينيين من ميليشيات المستوطنين يشهدون على غض نظر من الشرطة والجيش عن المس بالسكان الفلسطينيين. محافل إنفاذ القانون في المستويات المختلفة يخونون وظائفهم، في الدفاع عن السكان المحتلين، وبذلك ينتهكون القانون الدولي.

يأتي المرسوم الرئاسي ليذكر حكومة إسرائيل بأن كارثة 7 تشرين الأول (أكتوبر) غيرت موقف الأسرة الدولية من الاحتلال الإسرائيلي في كل المناطق. ينبغي أن نرى في هذه الخطوة مقدمة للبحث الذي سيجرى في 19 شباط (فبراير) في لاهاي، في أعقاب قرار الجمعية العمومية في كانون الأول (ديسمبر) 2022 للطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى استشارية بالنسبة للتداعيات القانونية التي تنبع من انتهاء إسرائيل المتواصل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من الاحتلال المتواصل، من المستوطنات ومن الضم. كما أن المحكمة مطالبة بأن تتناول المكانة القانونية للأرض المحتلة والتداعيات المحتملة من جراء ذلك على دول العالم والأمم المتحدة.

87 دولة أيدت القرار و53 امتنعت. وكانت الولايات المتحدة بين 26 دولة عارضت. أما المرسوم الرئاسي فيدل على أن بايدن الذي يقف الى جانب إسرائيل في لحظتها القاسية ويزودها بجملة وفيرة من الجزر، يعرف عند الحاجة كيف يستخدم العصا أيضا، في صالح مستقبل إسرائيل.