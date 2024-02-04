ليس بالقوة وحدها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: اوري سجي 4/2/2024
ست ملاحظات يجب أخذها بالحسبان عند أي خطوة
1. الحرب في الجنوب في ذروتها، وأهدافها لم تتحقق بعد. لم ننجح في تفكيك كل قدرات حماس العسكرية، وبالأساس لم نسترجع المخطوفين ولم نرمم البلدات في غلاف غزة وفي الشمال بسكانها.
2. الوضع في شمال البلاد مركب ومعقد هو الآخر. لا خلاف في أنه يجب إزالة تهديد حزب الله، لكن يجدر بنا ألا ننجر وراء التهديدات بحرب شاملة، بالتوازي مع الحرب في غزة، لأسباب عديدة، وعلى رأسها حقيقة أن الجمهور ليس واعيا لثمنها الباهظ، ليس فقط على بلدات الشمال بل وعلى الجبهة الإسرائيلية الداخلية كلها، ويحتمل حتى أن تؤدي الى إشعال نار "جوج وماجوج" في المنطقة كلها. إن قدرة دولة إسرائيل على أن تخوض ثلاث معارك عسكرية في آن واحد -في غزة، لبنان وفي الجبهة الداخلية- وذلك إضافة إلى التهديد من بعيد من الحوثيين وإيران ليست غير محدودة.
3. بالنسبة للبنان، يجدر اتخاذ مبادرة والدعوة الى تنفيذ قرارات 1701 لمجلس الأمن في ظل وقف النار والاستعداد للبحث مع حكومة لبنان على الـ13 نقطة خلاف على الحدود. اتفاق انسحاب الجيش الإسرائيلي في العام 2000 الى الخط الأزرق معناه أن إسرائيل نفذت عمليا قرار الأمم المتحدة 425 للعودة الى الأماكن التي كان الجيش الإسرائيلي منتشرا فيها عشية الخروج الى حملة الليطاني في العام 1978. هكذا نفذت إسرائيل بدقة هذا الاتفاق، لكنه ليس خط الحدود الدولية الشرعية. وحتى وإن كنا نعارض قبول الادعاء اللبناني، نوصي جدا بفهم الحقائق الموضوعية والادعاءات الذاتية لكل طرف.
عندما كنت قائد وحدة جولاني، بين الأعوام 1967-1969، أرسلنا لاحتلال جبل روس، لاحقا (هار دوف)، لتطهير أعشاش مقاومين في الجانب الغربي لناحل شيئوم (وادي عسل) ولإخلاء سكان ما يوصف اليوم بمزارع شبعا (بركة نقر، رمتا، زبدين، مزرعة كفو، اشكول، مغارة الشبا، حلة الغولة). هذه المزارع ليست بلدات دائمة، ومنذئذ وهي خالية من الناس بالطبع. كما أن الحدود اللبنانية بين سورية (التي حللنا محلها ابتداء من 1967، وحصلت على الاستقلال في 1946) ولبنان (المستقل منذ 1943) لم يتحدد أبدا، وكانت المنطقة جزءا من "فتح لاند" -موقع مقاومة فلسطيني ولبناني. إذا كان هكذا، فمعنى النزاع هنا هو إقليمي صرف.
4. في نهاية اليوم، الوضع كفيل بأن يولد تسوية سياسية إقليمية. منشود لي أن أفهم لماذا تنظر الولايات المتحدة وحدها الى الوضع انطلاقا من نظرة شاملة، وإسرائيل لا تعنى بالتداعيات المستقبلية أو تحاول أن ترتب التسويات لصالحها، ناهيك عن الرؤية للمدى البعيد. فأصحاب القرار لم يستوعبوا بأنه يجب استخدام السلاح السياسي ليس فقط لقوة كوننا "ضحية" الكارثة الكبرى في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بل أيضا في البحث عن سبيل لتصميم المستقبل وفي محاولة لترميم العلاقات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة تعزيز العلاقات مع الأردن ومصر.
5. في نظرة واسعة، المصلحة في تسوية سياسية شاملة هي للدول الثلاث -سورية، إسرائيل ولبنان. ربما في رؤية الآخرة ستجلس هذه الدول في محاولة لحل هذه المسألة. في هذه الأثناء، فإن مبادرة إسرائيلية تدعو الى تسوية الآن مع لبنان يحتمل ألا تستجاب، لكنها ستعزز جدا سياسيا ودوليا موقفها.
6. سورية اليوم هي دولة مواجهة وشريك في المحور الإيراني الذي يهدد بإبادة إسرائيل بل ويعمل ضدنا بشكل فاعل. لكن لن يكون عديم القيمة أن نذكر أنه في أثناء المفاوضات السياسية معها في العامين 1999-2000 أعربت سورية عن مواقف بالنسبة للبنان أيضا ورأت نفسها كصاحبة نفوذ على ما يجري هناك، ولم تعرض أي طلب إقليمي لمنطقة الخلاف في مزارع شبعا. كما أنها وعدت بالعمل على تجريد حزب الله من سلاحه وإبقائه كحركة سياسية، ضمن أمور أخرى بسبب رغبتها في أن تحصل على اعتراف شرعي بسيطرتها بحكم الأمر الواقع في لبنان كسورية الكبرى. الولايات المتحدة وإسرائيل في ذلك الوقت لم تعربا عن المعارضة.
وختاما، محظور أن يعتمد الأمن القومي لإسرائيل فقط وحصريا على قوتها العسكرية، ووقف القتال في الجنوب يجب أن يؤدي الى مبادرة سياسية في الشمال. أحداث الأشهر الأخيرة لا تستوجب فقط نظرة داخلية عميقة بل الفهم بأن الشرعية الدولية والتسويات السياسية هي روح وجودنا في هذه المنطقة المعادية. القوة ليست كل شيء، بل هي وسيلة فقط لتحقيق الهدف.
دولة إسرائيل، التي بعد الكارثة الكبرى في تاريخها تقاتل في سبيل وجودها وقيمها، تواقة لزعامة أخرى -توجد من خلفها رؤية سياسية ووحدة هدف داخلية. لا مفر من تغيير الحكومة الحالية، التي هي غير قادرة ولا تريد أن تنظر الى صورة الواقع بالعينين، وانتخاب بدلا منها حكومة تعمل بروح وثيقة الاستقلال وتبحث عن سبيل سياسي وأمني على حد سواء لضمان وجود الدولة ومواطنيها.
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