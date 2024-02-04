ليس بالقوة وحدها

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: اوري سجي 4/2/2024

ست ملاحظات يجب أخذها بالحسبان عند أي خطوة

1. الحرب في الجنوب في ذروتها، وأهدافها لم تتحقق بعد. لم ننجح في تفكيك كل قدرات حماس العسكرية، وبالأساس لم نسترجع المخطوفين ولم نرمم البلدات في غلاف غزة وفي الشمال بسكانها.

2. الوضع في شمال البلاد مركب ومعقد هو الآخر. لا خلاف في أنه يجب إزالة تهديد حزب الله، لكن يجدر بنا ألا ننجر وراء التهديدات بحرب شاملة، بالتوازي مع الحرب في غزة، لأسباب عديدة، وعلى رأسها حقيقة أن الجمهور ليس واعيا لثمنها الباهظ، ليس فقط على بلدات الشمال بل وعلى الجبهة الإسرائيلية الداخلية كلها، ويحتمل حتى أن تؤدي الى إشعال نار "جوج وماجوج" في المنطقة كلها. إن قدرة دولة إسرائيل على أن تخوض ثلاث معارك عسكرية في آن واحد -في غزة، لبنان وفي الجبهة الداخلية- وذلك إضافة إلى التهديد من بعيد من الحوثيين وإيران ليست غير محدودة.

3. بالنسبة للبنان، يجدر اتخاذ مبادرة والدعوة الى تنفيذ قرارات 1701 لمجلس الأمن في ظل وقف النار والاستعداد للبحث مع حكومة لبنان على الـ13 نقطة خلاف على الحدود. اتفاق انسحاب الجيش الإسرائيلي في العام 2000 الى الخط الأزرق معناه أن إسرائيل نفذت عمليا قرار الأمم المتحدة 425 للعودة الى الأماكن التي كان الجيش الإسرائيلي منتشرا فيها عشية الخروج الى حملة الليطاني في العام 1978. هكذا نفذت إسرائيل بدقة هذا الاتفاق، لكنه ليس خط الحدود الدولية الشرعية. وحتى وإن كنا نعارض قبول الادعاء اللبناني، نوصي جدا بفهم الحقائق الموضوعية والادعاءات الذاتية لكل طرف.

عندما كنت قائد وحدة جولاني، بين الأعوام 1967-1969، أرسلنا لاحتلال جبل روس، لاحقا (هار دوف)، لتطهير أعشاش مقاومين في الجانب الغربي لناحل شيئوم (وادي عسل) ولإخلاء سكان ما يوصف اليوم بمزارع شبعا (بركة نقر، رمتا، زبدين، مزرعة كفو، اشكول، مغارة الشبا، حلة الغولة). هذه المزارع ليست بلدات دائمة، ومنذئذ وهي خالية من الناس بالطبع. كما أن الحدود اللبنانية بين سورية (التي حللنا محلها ابتداء من 1967، وحصلت على الاستقلال في 1946) ولبنان (المستقل منذ 1943) لم يتحدد أبدا، وكانت المنطقة جزءا من "فتح لاند" -موقع مقاومة فلسطيني ولبناني. إذا كان هكذا، فمعنى النزاع هنا هو إقليمي صرف.

4. في نهاية اليوم، الوضع كفيل بأن يولد تسوية سياسية إقليمية. منشود لي أن أفهم لماذا تنظر الولايات المتحدة وحدها الى الوضع انطلاقا من نظرة شاملة، وإسرائيل لا تعنى بالتداعيات المستقبلية أو تحاول أن ترتب التسويات لصالحها، ناهيك عن الرؤية للمدى البعيد. فأصحاب القرار لم يستوعبوا بأنه يجب استخدام السلاح السياسي ليس فقط لقوة كوننا "ضحية" الكارثة الكبرى في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بل أيضا في البحث عن سبيل لتصميم المستقبل وفي محاولة لترميم العلاقات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة تعزيز العلاقات مع الأردن ومصر.

5. في نظرة واسعة، المصلحة في تسوية سياسية شاملة هي للدول الثلاث -سورية، إسرائيل ولبنان. ربما في رؤية الآخرة ستجلس هذه الدول في محاولة لحل هذه المسألة. في هذه الأثناء، فإن مبادرة إسرائيلية تدعو الى تسوية الآن مع لبنان يحتمل ألا تستجاب، لكنها ستعزز جدا سياسيا ودوليا موقفها.

6. سورية اليوم هي دولة مواجهة وشريك في المحور الإيراني الذي يهدد بإبادة إسرائيل بل ويعمل ضدنا بشكل فاعل. لكن لن يكون عديم القيمة أن نذكر أنه في أثناء المفاوضات السياسية معها في العامين 1999-2000 أعربت سورية عن مواقف بالنسبة للبنان أيضا ورأت نفسها كصاحبة نفوذ على ما يجري هناك، ولم تعرض أي طلب إقليمي لمنطقة الخلاف في مزارع شبعا. كما أنها وعدت بالعمل على تجريد حزب الله من سلاحه وإبقائه كحركة سياسية، ضمن أمور أخرى بسبب رغبتها في أن تحصل على اعتراف شرعي بسيطرتها بحكم الأمر الواقع في لبنان كسورية الكبرى. الولايات المتحدة وإسرائيل في ذلك الوقت لم تعربا عن المعارضة.

وختاما، محظور أن يعتمد الأمن القومي لإسرائيل فقط وحصريا على قوتها العسكرية، ووقف القتال في الجنوب يجب أن يؤدي الى مبادرة سياسية في الشمال. أحداث الأشهر الأخيرة لا تستوجب فقط نظرة داخلية عميقة بل الفهم بأن الشرعية الدولية والتسويات السياسية هي روح وجودنا في هذه المنطقة المعادية. القوة ليست كل شيء، بل هي وسيلة فقط لتحقيق الهدف.

دولة إسرائيل، التي بعد الكارثة الكبرى في تاريخها تقاتل في سبيل وجودها وقيمها، تواقة لزعامة أخرى -توجد من خلفها رؤية سياسية ووحدة هدف داخلية. لا مفر من تغيير الحكومة الحالية، التي هي غير قادرة ولا تريد أن تنظر الى صورة الواقع بالعينين، وانتخاب بدلا منها حكومة تعمل بروح وثيقة الاستقلال وتبحث عن سبيل سياسي وأمني على حد سواء لضمان وجود الدولة ومواطنيها.